“Andrò a Monte Sant’Angelo nella grotta di San Michele per chiedergli in prestito la spada per combattere il male occulto che aleggia a palazzo San Domenico (sede del comune di Manfredonia)”. Così Giuseppe Marasco, 65 anni, guardia ambientale di Manfredonia da anni impegnato in una strenua lotta alla criminalità che devasta e deturpa l’ambiente in provincia di Foggia e candidato consigliere al Comune di Manfredonia.

Lo riporta La Repubblica di Bari.

Giuseppe Marasco ha dedicato gran parte della sua vita alla protezione dell’ambiente. La sua carriera come guardia ambientale lo ha visto in prima linea nella lotta contro l’inquinamento e la distruzione del patrimonio naturale della zona. Le sue azioni non si sono limitate alla semplice sorveglianza; Marasco è stato protagonista di numerose iniziative di sensibilizzazione ambientale, coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini in attività di pulizia e tutela del territorio.

Oltre al suo impegno ambientale, Marasco è diventato una vera e propria star dei social media. I suoi video, spesso caratterizzati da uno stile diretto e appassionato, hanno riscosso un enorme successo, attirando migliaia di follower. Utilizzando piattaforme come Facebook, Instagram e TikTok, ha saputo diffondere messaggi di consapevolezza e chiamate all’azione, trasformandosi in un simbolo di speranza e determinazione per molti.

La recente elezione al consiglio comunale di Giuseppe Marasco ha segnato un punto di svolta per Manfredonia. La sua campagna elettorale, caratterizzata da un forte messaggio di cambiamento e impegno sociale, ha risuonato profondamente tra i cittadini. Marasco ha promesso di portare avanti politiche orientate alla sostenibilità, alla trasparenza e al coinvolgimento della comunità, puntando a risolvere problemi annosi come la gestione dei rifiuti e la valorizzazione delle risorse naturali.

In un discorso toccante tenuto poco dopo la sua elezione, Marasco ha evocato la figura di San Michele, il patrono di Manfredonia. “Chiederò a San Michele la spada per combattere il male,” ha dichiarato, sottolineando il suo impegno a lottare contro le ingiustizie e le problematiche che affliggono la città. Questo richiamo simbolico ha rafforzato il legame tra il neoeletto rappresentante e la tradizione religiosa locale, conferendogli ulteriore autorità morale agli occhi della comunità.