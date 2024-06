Mafia, condannato anche in appello il boss del clan foggiano Sinesi-Francavilla. Girava armato in città

Confermata in appello la condanna a 4 anni e 4 mesi di carcere per il 47enne boss foggiano, Antonello Francavilla, uno dei capi del clan Sinesi-Francavilla, genero di Roberto Sinesi. Anche i giudici del secondo grado di giudizio lo hanno ritenuto colpevole di possesso illegale di una pistola con la quale fu sorpreso a gennaio 2023 nei pressi di un bar di Foggia. Probabilmente girava armato perché temeva per la sua incolumità. La prima sentenza, emessa nel capoluogo dauno col rito abbreviato, risale a giugno dello scorso anno. A Francavilla, accusato anche di aver violato la sorveglianza speciale, resta la via della Cassazione.

Lo riporta L’IMMEDIATO.