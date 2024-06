Manfredonia. 57enne condannato per spaccio e detenzione di cocaina, ma non di hashish

Foggia. Con recente provvedimento del Gup del Tribunale di Foggia, dr. Roberta Di Maria, il manfredoniano Mario Ciociola, nato il 19.08.1967, è stato dichiarato colpevole di detenzione e spaccio di cocaina, con pena di 6 mesi di reclusione e 1200 euro di multa.

Disposta la confisca la distruzione della sostanza stupefacente sequestrata e la devoluzione al FUG del denaro in sequestro. Fatti avvenuti a Manfredonia il 30 aprile 2024. L’uomo è stato assolto dal reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish perc hè il fatto non sussiste.

Stabilita la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari già applicata all’uomo – difeso dall’avvocato Innocenza Starace – con quella dell’obbligo di presentazione alla PG, tutti i giorni della settimana, dalle ore 9 alle ore 11. Disposto per l’effetto l’immediata liberazione dell’imputato se non detenuto per altra causa o titolo.