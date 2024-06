Manfredonia. Individuato l’autore di una truffa ai danni di un’anziana di Manfredonia, con fatti commessi il 13 gennaio 2022. A Foggia è infatti in corso un procedimento penale relativo alla vicenda.

L’avvocato dell’imputato, R.G., imputato per la truffa, per la quale è stato emesso Decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di Foggia con un’udienza svoltasi lo scorso maggio, ha comunicato alle parti offese “la seria volontà” del proprio assistito di restituire una somma “a titolo di restituzione e/o risarcimento per il danno morale e materiale subito a causa dell’evento delittuoso”.