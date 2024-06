Ordine TSRM PSTRP della provincia di Foggia: "Lotta all'abusivismo nella professione, oculatezza nella gestione"

Il bilancio consuntivo 2023 dell’Ordine dei TSRM PSTRP della provincia di Foggia è stato approvato all’unanimità dei presenti. Dopo un’attenta gestione e un’importante interlocuzione con le commissioni d’albo, sono stati individuati e stanziati fondi per significativi progetti. Tra questi, la programmazione di eventi rilevanti relativi alle giornate delle professioni sanitarie in Capitanata e l’allocazione di risorse importanti per la lotta all’abusivismo nella professione sanitaria.

La presidente, dottoressa Raffaella D’Andrea, ha voluto sottolineare il lavoro svolto in questi anni e che hanno portato diversi risultati importanti, premessa di tante altre iniziative in cantiere: “Sono stati quattro anni improntati a una gestione oculata delle risorse con importanti eventi per far conoscere il ruolo delle professioni sanitarie nel territorio di Capitanata. Ci accingiamo a concludere questo mandato con la consapevolezza di avere consegnato alle future generazioni un Ordine sano. Abbiamo acquisito una sede che sarà la casa di tutti, ma soprattutto, grazie agli enormi sacrifici personali e lavorando intensamente, abbiamo prodotto economie che ad oggi ci hanno permesso di non aumentare la tassa d’iscrizione, mantenendola tra le più basse d’Italia”.

Continua l’impegno dell’Ordine dei TSRM PSTRP della provincia di Foggia con l’obiettivo di determinare il benessere delle professioni sanitarie e della comunità locale.