Simone Borgese ha raggiunto a piedi il tribunale di Roma, da solo.

Di fronte al giudice per le indagini preliminari, Maddalena Cipriani, ha scelto di non rispondere, facendo uso del diritto degli indagati. Il 39enne, recentemente arrestato dalla polizia per un caso di violenza su una studentessa e già condannato per altre due occasioni, è comparso brevemente con il suo avvocato.

“Borgese non intende rispondere all’interrogatorio”, ha dichiarato sostanzialmente il suo difensore.

Il giudice ha deciso di imporre gli arresti domiciliari, non concedendo la richiesta della Procura di custodia in carcere.

I pubblici ministeri responsabili del caso hanno presentato un’istanza al tribunale del Riesame per ottenere un’aggravante della misura cautelare.

Nell’ordinanza, il giudice ha affermato che esiste un “concreto pericolo” che Borgese possa commettere “crimini della stessa natura di quelli oggetto del procedimento”. Il magistrato ha evidenziato che questo pericolo è “evidente dalle modalità delle sue azioni, che mostrano una volontà di dominio dell’uomo, aggravata dal fatto che Borgese ha precedenti specifici”.

All’uomo viene contestata l’accusa di violenza sessuale aggravata per un episodio avvenuto l’8 maggio scorso, coincidente con la data del 2015 in cui commise un abuso su una tassista. Questa ripetizione degli eventi ha sollevato sospetti tra gli investigatori, che non escludono la possibilità che l’uomo sia responsabile di altri casi simili.

Il modus operandi dell’ultimo episodio è quasi identico a quello avvenuto undici anni fa, che ha portato Borgese a una condanna di sette anni e mezzo, già espiata. Anche la scelta delle zone isolate per le aggressioni è simile: strade poco frequentate non distanti da Piana del Sole, dove Borgese vive.

Gli investigatori sono stati insospettiti anche dalla sicurezza con cui l’uomo ha avvicinato la studentessa, in pieno giorno, mentre attendeva il bus sulla Magliana per tornare a casa.

L’aggressore l’ha avvicinata sotto falso pretesto di chiedere indicazioni stradali, convincendola a salire in auto sostenendo di avere il cellulare scarico. Colta di sorpresa e vedendosi in difficoltà, la ragazza ha accettato e è salita a bordo. Lì ha subito avances sempre più insistenti prima di essere portata in una zona isolata e violentata.

Solo dopo le ha restituito il telefono e l’ha riaccompagnata vicino a Villa Bonelli. La vittima ha prima confidato l’accaduto a un’amica e poi ha raccontato tutto ai genitori. Grazie alla sua descrizione e all’analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza lungo il percorso, gli investigatori sono riusciti a identificarlo.

“Nelle registrazioni video”, scrive il giudice nell’ordinanza, “è emersa da un lato la conferma della testimonianza della vittima e dall’altro ha facilitato l’identificazione di Borgese”.

Lo riporta Ansa.it