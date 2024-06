È stata revocata la precedente ordinanza riguardante la disciplina delle emissioni sonore e la pubblica igiene e decoro degli spazi pubblici nel periodo dal 15 giugno 2024 al 15 settembre 2024, al fine di apportare alcune modifiche. Questo cambiamento tiene conto del ruolo sociale, culturale ed economico delle associazioni locali, che organizzano eventi e manifestazioni pubbliche, in particolare quelli del Comitato Feste Patronali per la “Festa Patronale 2024” e della Pro Loco di San Nicandro Garganico per “E…state a San Nicandro”.

La nuova ordinanza prevede quanto segue:

Le emissioni sonore all’aperto, provenienti da tutte le manifestazioni ed eventi civili programmati dal 15 giugno 2024 al 15 settembre 2024, sono consentite entro i limiti fissati dalle norme nazionali e regionali su tutto il territorio comunale. Per le attività di intrattenimento sonoro svolte da esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché durante le manifestazioni pubbliche organizzate da parrocchie, associazioni culturali e altri promotori privati, le emissioni sonore sono consentite nei seguenti orari: a) Nel centro abitato: Fino alle ore 01:00 del giorno successivo nei venerdì e giorni prefestivi

Fino alle ore 00:00 del giorno successivo negli altri giorni b) Fuori dal centro abitato e nella stazione balneare di Torre Mileto: Fino alle ore 02:00 del giorno successivo nei venerdì e giorni prefestivi

Fino alle ore 01:00 del giorno successivo negli altri giorni È vietata la vendita di bevande e prodotti alimentari in recipienti di vetro e similari, che potrebbero essere utilizzati come oggetti contundenti, ad eccezione dei prodotti consumati nei dehors autorizzati. I gestori dei locali, delle attività commerciali e dei pubblici esercizi devono rimuovere i contenitori utilizzati per le consumazioni dei clienti e ogni tipo di rifiuto abbandonato all’esterno entro un raggio di 20 metri dall’ingresso dell’esercizio. I gestori dei locali, delle attività commerciali e dei pubblici esercizi con concessioni sul suolo pubblico devono pulire, lavare e igienizzare le superfici pubbliche oggetto delle concessioni, nonché l’area esterna per almeno 20 metri di raggio, utilizzando prodotti compatibili con la conservazione delle superfici.

Inoltre, si dispone: