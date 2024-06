Una nota della sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo.

“Le immagini di ieri alla Camera dei Deputati hanno rievocato – nel centenario dell’omicidio di Giacomo Matteotti – lo squadrismo fascista nelle sue espressioni più bieche e cupe. A Leonardo Donno, deputato 5 Stelle e persona che stimo per rigore, correttezza e senso dello Istituzioni, va la totale solidarietà mia personale e di tutti quanti hanno un sacro rispetto per la bandiera tricolore e l’unità d’Italia oggi gravemente messa in discussione dal disegno di legge per l’autonomia differenziata.

Ai deputati di una destra arrogante e che le istituzioni le calpesta sistematicamente in modo maldestro senza alcuna considerazione delle ricadute per la politica e la comunità, protagonisti di una rissa indecorosa e indegna della carica ricoperta, ricordiamo che difenderemo la democrazia in ogni sua espressione in ogni sede, e che risponderemo alla violenza fisica e verbale con la mobilitazione delle idee, dei valori e delle idee, e con la memoria collettiva che nessuna maggioranza temporanea può cancellare”.