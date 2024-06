Sventato furto di pannelli fotovoltaici nei Monti Dauni grazie all'intervento di Pegaso Security e Carabinieri

San Severo. Nella notte tra l’11 e il 12 giugno 2024, un tentativo di furto di pannelli fotovoltaici è stato prontamente sventato grazie all’efficace collaborazione tra la Pegaso Security Spa e le forze dell’ordine. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 03:00 nei pressi del Molino De Vita, in agro di Casalvecchio di Puglia, dove è situato un campo fotovoltaico.

Le due pattuglie della Pegaso Security Spa, una del distaccamento di San Severo e l’altra di Lucera, sono intervenute tempestivamente in risposta a un’allerta della loro centrale operativa. Grazie al rapido coordinamento con i Carabinieri, già in contatto con la centrale della Pegaso Security, è stato possibile prevenire il furto e recuperare la refurtiva.

I ladri, sorpresi sul fatto, avevano già smontato diversi pannelli fotovoltaici e li avevano caricati su un furgone, che è risultato essere stato rubato un mese fa a Foggia. Alla vista delle forze dell’ordine, i malviventi hanno abbandonato il veicolo e si sono dati alla fuga a piedi attraverso le campagne circostanti. Nonostante il breve inseguimento, i ladri sono riusciti a far perdere le proprie tracce, ma le autorità sono riuscite a recuperare l’intera refurtiva.

L’intervento tempestivo e coordinato è stato possibile grazie all’efficace sistema di sorveglianza e all’addestramento delle squadre di sicurezza della Pegaso Security Spa. La collaborazione tra l’azienda di sicurezza e i Carabinieri si è rivelata fondamentale per il buon esito dell’operazione, evidenziando l’importanza della sinergia tra enti privati e pubblici nella lotta alla criminalità.

La Pegaso Security Spa ha espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando l’importanza di una vigilanza costante e di un’efficace comunicazione tra le varie unità operative. “Questo evento dimostra come la cooperazione tra le forze di sicurezza private e le forze dell’ordine possa portare a risultati significativi nella prevenzione e nel contrasto ai reati”, ha dichiarato il responsabile della centrale operativa della Pegaso Security Spa.

Le indagini sono ancora in corso per identificare i responsabili del tentato furto e per rintracciare i malviventi. I Carabinieri stanno analizzando le prove raccolte sul luogo dell’incidente e stanno seguendo diverse piste investigative. È stato avviato anche un controllo delle telecamere di sorveglianza nelle aree limitrofe per raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.

Il recupero dei pannelli fotovoltaici è stato accolto con sollievo dalla comunità locale, considerando l’importanza di tali apparecchiature per la produzione di energia sostenibile. Il campo fotovoltaico nei pressi del Molino De Vita rappresenta una risorsa cruciale per la produzione di energia rinnovabile nella zona, contribuendo in maniera significativa alla riduzione delle emissioni di CO2 e alla promozione di un modello energetico più sostenibile.

L’episodio ha messo in luce anche la crescente attenzione e gli investimenti delle organizzazioni criminali verso le risorse energetiche rinnovabili, spesso prese di mira per il loro valore economico. Questo furto sventato sottolinea la necessità di intensificare le misure di sicurezza e di sorveglianza attorno a tali infrastrutture, fondamentali per il futuro energetico del paese.

In conclusione, l’efficace intervento della Pegaso Security Spa e dei Carabinieri non solo ha permesso di recuperare la refurtiva, ma ha anche rafforzato la fiducia nella sicurezza delle infrastrutture critiche del territorio. La comunità può guardare con maggior fiducia al futuro, sapendo che le forze dell’ordine e le aziende di sicurezza private sono pronte a intervenire con prontezza ed efficienza per proteggere le risorse vitali della nostra società.