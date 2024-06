VICO DEL GARGANO (FG) – Il 27 e 28 luglio, Vico del Gargano ospiterà la decima edizione del Festival Gargano dei Giornalismi. L’evento, gratuito e aperto al pubblico, si terrà in Piazza San Domenico a partire dalle ore 21.

Sabato 27 luglio, il celebre cantautore e conduttore di Radio2 Social Club, Luca Barbarossa, sarà il protagonista della serata. Barbarossa riceverà il Premio Gargano Musica 2024 e sarà intervistato dal giornalista Gino Castaldo de La Repubblica e L’Espresso. Durante l’intervista, Barbarossa parlerà della sua carriera artistica e presenterà il suo libro “Cento storie per cento canzoni” (Nave di Teseo), che esplora la grande musica attraverso figure come Frank Sinatra, Vasco Rossi, Lucio Battisti, David Bowie, i Beatles, i Radiohead, Franco Battiato e Michael Jackson.

Domenica 28 luglio, la serata sarà dedicata al Premio Gargano di Giornalismo – Vincenzo Afferrante. Chiara Giallonardo di Radio Rai condurrà l’evento, che vedrà la partecipazione di Marco Liorni, noto per programmi come “La vita in diretta” e “Reazione a catena” e attualmente conduttore di “L’Eredità” e “Italia Sì” su Rai Uno. Insieme a lui ci sarà il comico Gene Gnocchi, famoso per le sue apparizioni in trasmissioni di successo come Mai dire gol, Quelli che il calcio, Striscia la notizia e più recentemente diMartedì e Quarta Repubblica. Un altro grande ospite della serata sarà Elisabetta Dami, scrittrice e creatrice del personaggio Geronimo Stilton. Dami, nota per la sua sensibilità ecologista e membro del Consiglio Nazionale WWF Italia, riceverà il Premio Foresta Umbra – Amica Terra, e il pupazzo di Geronimo Stilton sarà presente per la gioia di grandi e piccini.

“Questa decima edizione del Festival promette di essere davvero interessante e godibile,” ha dichiarato il sindaco Raffaele Sciscio. “Gli ospiti che saliranno sul palco di Piazza San Domenico hanno saputo comunicare con più generazioni grazie alla loro capacità di combinare informazione, intrattenimento, musica, arte, teatro, amore e impegno per l’ambiente. Il Festival è diventato un classico dell’Estate Vichese, rinnovandosi ogni anno.”

Il direttore artistico Michele Afferrante ha aggiunto: “In dieci anni, molti personaggi illustri hanno arricchito l’estate vichese: dai giornalisti Paolo Graldi e Andrea Purgatori, recentemente scomparsi, ai comunicatori Paolo Bonolis e Piero Chiambretti, dagli artisti Giuliano Sangiorgi (Negramaro) e Noemi ai grandi esponenti della cultura italiana come Gianrico Carofiglio, Erri De Luca, Giampiero Mughini, Vittorio Sgarbi e Michele Mirabella. È stata una sfida entusiasmante, vinta grazie al piacere di tenere unita la comunità di cittadini e turisti attraverso riflessione e divertimento, in modo costruttivo.”

