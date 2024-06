Violento nubifragio sul Gargano, danni e disagi

Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio di oggi, 13 giugno, sul Gargano, dove era stata diramata un’allerta meteo “gialla” per rischio idrogeologico a causa di temporali. La tempesta ha colpito duramente diversi comuni del Gargano Nord, tra cui Vieste, Peschici e Vico del Gargano, causando rami spezzati, grandine, allagamenti e gravi disagi alla viabilità.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile per mettere in sicurezza le aree colpite. È probabile che il fenomeno meteorologico responsabile sia stato un downburst, una raffica discendente che genera forti venti orizzontali in uscita dal fronte del temporale. La velocità delle folate è stata estremamente elevata, causando l’abbattimento di alberi, il danneggiamento di pannelli e lo spazzamento via di numerosi oggetti.

Particolarmente eloquenti sono le immagini provenienti da Pineta Marzini. A Vico del Gargano, il sindaco Raffaele Sciscio ha ordinato la chiusura del cimitero comunale per motivi di sicurezza, a seguito dei danni riportati. La situazione rimane sotto stretta osservazione mentre le operazioni di messa in sicurezza continuano.

Lo riporta foggiatoday.it