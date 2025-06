A Manfredonia si presenta il “Festival delle Terre d’Acqua”: cultura e identità per rilanciare il territorio

Manfredonia – Si terrà mercoledì 18 giugno alle ore 10.30, presso la Marina del Gargano del porto turistico di Manfredonia, l’incontro con gli operatori dell’informazione per la presentazione ufficiale del Festival delle Terre d’Acqua, in programma dal prossimo 27 giugno nella città sipontina.

L’evento, promosso dalla Fondazione Re Manfredi con il sostegno del Gruppo Gelsomino, si annuncia come una rassegna dal respiro ampio, con un programma ricco di appuntamenti culturali, spettacoli e momenti di riflessione, incentrati sulla valorizzazione dell’identità territoriale e sul recupero delle radici storiche e artistiche del territorio.

“Credo che Manfredonia e la Capitanata meritino questo sforzo organizzativo e di risorse – ha dichiarato il presidente della Fondazione, Michele De Meo – perché è proprio attraverso la promozione della filiera culturale che questo meraviglioso pezzo del Mezzogiorno può rilanciare la propria storia, riconoscendosi nella sua identità e nel solco delle sue radici nobilissime”.

Il Festival si presenta dunque come un atto d’amore verso il territorio, una manifestazione pensata non solo per attrarre visitatori, ma anche per riattivare il senso di appartenenza e di comunità tra i cittadini.

“La Fondazione Re Manfredi, sostenuta dal Gruppo Gelsomino, ha avuto questa sensibilità – ha aggiunto De Meo – che vuole essere un sincero atto d’amore per una terra che vuol tornare ad essere protagonista del proprio tempo”.

Durante la conferenza stampa del 18 giugno saranno illustrati nel dettaglio i singoli appuntamenti che comporranno il calendario del Festival, pensato per coinvolgere un ampio pubblico e diverse fasce d’età, con eventi che spaziano dalla musica alla letteratura, dalle arti visive al teatro, senza dimenticare momenti di approfondimento sulle tradizioni locali e sul patrimonio naturale e marino del territorio garganico.

La cittadinanza e le testate giornalistiche sono invitate a partecipare alla conferenza stampa. L’organizzazione conta molto sulla presenza degli operatori dell’informazione per accompagnare e valorizzare un progetto che punta a restituire centralità e voce al territorio.