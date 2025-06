Il sipario sulla stagione 2024/2025 è calato da poche settimane, ma l’Audace Cerignola è già proiettato verso il futuro. Con rinnovato entusiasmo e grande determinazione, il club ofantino ha ufficializzato l’iscrizione al campionato di Serie C 2025/2026. Una notizia attesa, ma tutt’altro che scontata, che rappresenta il primo, solido tassello di un percorso sportivo che la società vuole costruire con ambizione e lungimiranza.

Attraverso una nota ufficiale, la società gialloblu ha comunicato di aver ottenuto il via libera dagli organi competenti per l’iscrizione alla prossima stagione agonistica. Un passaggio fondamentale, che certifica il rispetto dei criteri economici, infrastrutturali e organizzativi richiesti dalla Lega Pro. In particolare, la Co.Vi.So.C. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio) e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi hanno concesso il nulla osta, permettendo così all’Audace di ottenere la Licenza Nazionale necessaria per prendere parte al campionato professionistico.

Il comunicato del club recita:

“La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver ricevuto il nulla osta dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi all’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al campionato di Serie C 2025/2026.”

Un annuncio che, pur nella sua forma istituzionale, racchiude tutta la voglia di continuità e crescita da parte del sodalizio guidato dal presidente Danilo Quarto. Dopo il brillante secondo posto nella regular season del campionato appena concluso – uno dei migliori risultati nella storia recente del club – la società punta ora a confermarsi tra le protagoniste della terza serie nazionale, con l’ambizione dichiarata di alzare ulteriormente l’asticella.

Il lavoro, dietro le quinte, è già partito. L’ottenimento della Licenza Nazionale è solo il primo passo di un’estate che si preannuncia intensa sul piano della programmazione tecnica e societaria. L’organico sarà valutato con attenzione, tra conferme, nuovi innesti e possibili cessioni, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva, capace di lottare per traguardi importanti sin dalle prime giornate.