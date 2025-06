Calci, pugni e paura in strada. La voce di Lucia scuote Orta Nova: "Mio padre in divisa non merita questo" - ph lucia lasalvia fb

Statoquotidiano.it, 13 giugno 2025. Orta Nova – “Riflettiamo”: è l’appello alla cittadinanza ortese rivolto dalla figlia di uno degli agenti di Polizia Locale intervenuti ieri per effettuare i rilievi di un maxi incidente stradale in via Salvo D’Acquisto, degenerato poi in una rissa.

Un incidente causato, sembrerebbe, da un automobilista di Ordona, un giovane che, dopo essersi scontrato con un altro mezzo proveniente dalla direzione opposta, ha concluso la sua corsa schiantandosi contro tre veicoli parcheggiati lungo la strada.

In un attimo è scoppiata la rissa tra alcuni dei proprietari delle auto coinvolte nel sinistro e i parenti dell’avventato automobilista: sono volati calci e pugni davanti agli occhi attoniti dei passanti, tra cui donne e bambini, nonché di curiosi che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di filmare la scena. I video sono diventati rapidamente virali in rete.

Nel frattempo, gli agenti della Polizia Locale di Orta Nova, intervenuti sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità, hanno riportato lesioni, seppur lievi. Quattro delle cinque persone coinvolte nel tafferuglio sono state identificate e saranno denunciate all’autorità giudiziaria.

Qualche ora dopo, sulle pagine Facebook sono arrivate le parole di Lucia Lasalvia: lucide, ferme, chiare, posate e incisive.

“Quanto accaduto oggi merita riflessione” – ha scritto la figlia dell’agente di Polizia Locale, Giuseppe – “lucidità e un senso di responsabilità che, purtroppo, è mancato a molti dei protagonisti di questa giornata. […] Non posso che esprimere il mio profondo sconcerto e disgusto di fronte a quanto visto”.

Lucia ha quindi manifestato il suo disappunto per il fatto che tra i protagonisti della rissa ci fossero anche degli adulti:

“Molti dei quali, immagino, siano padri, mariti, forse anche nonni – persone che dovrebbero rappresentare un esempio di maturità e responsabilità.

Quanto accaduto è vergognoso. Non ci sono giustificazioni: rispondere alla violenza con altra violenza non risolve nulla, anzi, intensifica il degrado sociale e umano in cui sembriamo sprofondare sempre di più”.

La ragazza ha poi offerto una lucida analisi dei fatti, in base alla quale ha così espresso il proprio sentire:

“Ciò che è emerso da quelle immagini è una comunità lacerata, smarrita, incapace di gestire conflitti e tensioni con il dialogo e il rispetto.

Ed è proprio questo che mi fa più male: vedere che ormai ci si abbandona con facilità alla brutalità, dimenticando ogni principio di civile convivenza”.

In quel contesto di grande disordine, suo padre – insieme ad altri agenti della Polizia Locale – era intervenuto per cercare di riportare la calma e ristabilire l’ordine.

Nonostante ciò, nel tentativo di sedare il conflitto, si è ritrovato fisicamente coinvolto nella colluttazione.

A tal proposito, Lucia ha raccontato il proprio stato d’animo:

“Oggi, ancora una volta, come figlia, ho vissuto quel senso di paura.

Una paura che non mi lascia mai e che accompagna ogni giorno le famiglie di coloro che indossano una divisa, perché chi sceglie di servire lo Stato non lo fa solo per sé stesso, ma anche – e soprattutto – per il bene degli altri.

E lo fa consapevole dei rischi, ma non per questo merita di essere aggredito o messo in pericolo da chi dovrebbe invece tutelare e rispettare le forze dell’ordine.

La rissa di oggi avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Non è più accettabile che ci si abitui a simili episodi come se fossero inevitabili.

Questa rassegnazione alla violenza è il sintomo di un disagio profondo che non possiamo più ignorare”.

Chiaro e netto, senza sconti, è giunto il richiamo di Lucia: un accorato appello alla comunità dei suoi concittadini:

“Riflettiamo.

Riflettiamo profondamente su ciò che stiamo diventando, su come ci comportiamo, su che tipo di esempio stiamo offrendo alle nuove generazioni.

La responsabilità è collettiva.

OGGI NON HANNO FALLITO SOLO COLORO CHE HANNO PARTECIPATO FISICAMENTE ALLA RISSA: HA FALLITO L’INTERA COMUNITÀ, INCAPACE DI CONTENERE L’ODIO E L’AGGRESSIVITÀ”.

Infine, Lucia ha rivolto un messaggio al neoeletto sindaco di Orta Nova, il dott. Domenico Di Vito: