FOGGIA – Nell’ambito delle indagini volte al contrasto del contrabbando di prodotti alcolici, una pattuglia del Gruppo di Treviso in servizio di controllo su strada, all’altezza del casello autostradale di Roncade, ha intercettato un carico di 24mila litri di alcol etilico spacciato per disinfettante proveniente dalla Polonia. Immediatamente è scattata l’attivazione della Procura, con la denuncia, per il reato di contrabbando, dei tre responsabili e con il sequestro del prodotto alcolico, unitamente all’autoarticolato.

Il carico proveniente dalla Polonia, introdotto in Italia attraverso il valico di Tarvisio, risultava acquistato da una società di Reggio Calabria ed era destinato in una località del Foggiano. Il prodotto era scortato da falsa documentazione che lo classificava come liquido disinfettante, ciò al chiaro fine di eludere i controlli operati dalle Fiamme Gialle per verificare natura e tipologia delle merci che fanno ingresso nel territorio nazionale.

I reati contestati ai tre indagati, di cui due di nazionalità polacca e un italiano residente in provincia di Reggio Calabria, sono la sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa (quantificata in euro 225.000), nonchè l’irregolarità nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa.

Le indagini avviate dopo il fermo dell’autoarticolato hanno poi permesso di accertare che, prima del carico sottoposto a sequestro, la società di trasporto polacca aveva già effettuato ulteriori tre consegne illecite di alcol etilico di contrabbando, per un totale di 72.000 litri (cui corrispondono 750.000 euro di accise evase), recapitate in località situate tra le province di Bari, Napoli e Reggio Calabria.

L’alcol alimentare sarebbe stato verosimilmente utilizzato per produrre illegalmente – all’interno di laboratori clandestini – whisky, grappe, limoncelli, liquori, gin, vodka e distillati. Evidenti sono, quindi, le analogie con le recenti operazioni concluse, nel luglio del 2024 e nei primi giorni del mese di maggio del 2025, dai finanzieri del Gruppo Treviso con 22 denunciati, di cui 1 tratto in arresto per traffico di superalcolici, con l’accertamento di accise e Iva evase, tra il 2022 e il 2024, per 13 milioni di euro, e il sequestro di tre laboratori clandestini, scoperti tra le province di Foggia, Napoli e Caserta.