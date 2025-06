Dance, Sport and Fun. L’Energia dell’Estate in Movimento a Peschici! PARTECIPA ORA

Hai tra i 7 e i 14 anni e ami la danza, lo sport e l’avventura? L’estate 2025 ti aspetta con un’esperienza indimenticabile nel cuore del Gargano, a Peschici (FG), una delle perle della Puglia! Partecipa al Summer Camp “Sviluppo, Coordinamento e Ritmo del Corpo”: una settimana o due all’insegna di danza, sport, mare e divertimento, in una location da sogno!



________________________________________

🌟 PERCHÉ SCEGLIERCI?

Perché offriamo molto più di una vacanza. Offriamo un percorso educativo, creativo e motorio, costruito su misura per ogni fascia d’età, con programmi differenziati, staff qualificato e strutture sicure e attrezzate.

________________________________________

📍 DOVE SI SVOLGE?

Il nostro camp ha luogo presso l’Hotel Residence Julia, nella Baia di Manaccora, a pochi chilometri dal borgo marinaro di Peschici, bandiera BLU e tra i Borghi più belli d’Italia. Un residence immerso nella pineta, con accesso diretto alla spiaggia, piscine, impianti sportivi, ristorante, animazione e tutti i comfort per una vacanza a misura di bambino e ragazzo, anche per chi ha disabilità motorie.

______________________________________

🎯 COSA SI FA AL SUMMER CAMP?

💃 DANZA & RITMO

• Danza moderna, hip-hop, urban, creativa e stretching

• Corsi differenziati per livello e fascia d’età

• Prove coreografiche giornaliere

• Insegnanti qualificati e lezioni quotidiane

🏐 SPORT MULTIDISCIPLINARE

• Volley, beach volley, calcetto, beach soccer, basket,

• Nuoto, snorkeling, aquagym, windsurf

• Tennis, padel, badminton, ping-pong e tanto altro

• Test di acquaticità per tutti in mare e piscina

🧠 LABORATORI & CULTURA

• Art Club: ballo, canto e teatro

• Laboratori di fotografia e lettura

• Attività contro il cyberbullismo

• Escursioni a Peschici, Vieste, Costa Garganica e Isole Tremiti

🎉 DIVERTIMENTO E SOCIALITÀ

• Animazione diurna e serale

• Giochi in spiaggia e in lingua inglese

• Serate a tema: talent show, discoteca, cinema sotto le stelle

• Notte “sotto le stelle” e Olimpiadi del sapere

________________________________________

👥 PER CHI?

Per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, con programmi personalizzati in base all’età e al livello di preparazione. È previsto un programma inclusivo dedicato ai minori con disabilità motorie, con accompagnatori e supporto su misura.

________________________________________

📅 TURNI E DATE

• Turni Settimanali: dal 28 giugno al 9 agosto

• Turni Bisettimanali: 28 giugno – 12 luglio | 12 luglio – 26 luglio | 26 luglio – 9 agosto

________________________________________

💼 COSTI E ISCRIZIONE

• 1 settimana: € 700,00

• 2 settimane: € 1.360,00

(trasporto andata/ritorno escluso)

Sconti disponibili:

Prenota Prima

Sconto Fratelli

Sconto “Porta un Amico”

Iscrizione fino ad esaurimento posti!

________________________________________

✈️ TRASPORTI ORGANIZZATI DA:

Cagliari, Milano, Bologna, Rimini, Roma, Napoli, Caserta, Ancona, Pescara, Foggia, Manfredonia

(viaggio con accompagnatore, con diverse soluzioni tra treno, bus e aereo)

________________________________________

✅ SERVIZI INCLUSI:

• Pensione completa (anche per allergie e intolleranze)

• Staff specializzato H24

• Animazione e attività quotidiane

• Copertura assicurativa e medico presente in struttura

• Diario di bordo con aggiornamenti giornalieri per le famiglie

• Zainetto e attestato di partecipazione

________________________________________

📞 CONTATTI E INFO

Vuoi vivere un’estate da protagonista tra danza, sport e amicizie nuove? Prenota il tuo posto ora!

Chiama, scrivi o visita il sito per ricevere tutte le informazioni dettagliate.

Posti limitati – Solo 15 ragazzi a turno!

Il tuo ritmo, il tuo corpo, la tua estate.

Ti aspettiamo a Peschici!

________________________________________

Dance, Sport and Fun – L’Energia dell’Estate in Movimento!

