Foggia, ufficiale l’iscrizione al campionato di Serie C 2025/2026

Foggia – La società calcistica del Foggia ha superato con successo l’ostacolo dell’iscrizione e parteciperà al prossimo campionato di Serie C.

È arrivata infatti la conferma ufficiale della Licenza Nazionale per la stagione 2025/2026, che permette alla squadra di competere nel girone C.

In una nota ufficiale, il club ha comunicato: “L’Amministratore Unico e l’Amministratore Giudiziario, congiuntamente, comunicano che è stata ufficialmente ottenuta la Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C 2025/2026. Il risultato è stato reso possibile grazie al rispetto degli impegni assunti dalla proprietà ed al lavoro svolto con impegno e responsabilità dalla struttura amministrativa.”