Francavilla piange, Foggia ricorda: l’Italia si stringe attorno all’Arma (FOTO)

Foggia – Grottaglie, 13 giugno 2025 – Un silenzio carico di commozione ha avvolto nella tarda mattinata di oggi il Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia, dove la Polizia di Stato ha reso omaggio al brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso ieri lungo la strada che collega Francavilla Fontana a Grottaglie, nel corso di un inseguimento dopo una rapina.

All’arrivo delle auto della polizia con sirene spiegate, la tensione emotiva si è fatta palpabile: la scorta istituzionale ha accolto gli agenti schierati a saluto, mentre un minuto di silenzio ha suggellato il profondo rispetto per il collega caduto in servizio.

Chi era Carlo Legrottaglie

Originario di Ostuni, 59 anni, sarebbe andato in pensione il prossimo luglio. Da tempo in forza al Nucleo Radiomobile di Francavilla Fontana, era conosciuto per la dedizione assoluta al dovere. Durante una rapina a un distributore di carburante nella zona industriale, aveva avviato un inseguimento. A seguito di uno speronamento e della fuga a piedi dei rapinatori, è stato colpito mortalmente da colpi d’arma da fuoco. L’autopsia ha confermato che il decesso è avvenuto durante il conflitto a fuoco.

Duro inseguimento e sparatoria

I due presunti responsabili – Michele Mastropietro, 59 anni, e Camillo Giannattasio, 57 – sono stati rintracciati in una masseria tra Grottaglie e Carosino. Uno dei due, gravemente ferito, è deceduto sul posto, mentre l’altro è stato arrestato. L’intervento è stato portato a termine con tempestività dalla Squadra Mobile, supportata dal Commissariato locale.

Onori a Foggia, lutto in Puglia

Oggi le divise si sono unite nel ricordo: davanti alla Questura di Foggia, la bandiera è stata issata a mezz’asta, mentre agenti e rappresentanti istituzionali hanno reso omaggio con un minuto di raccoglimento. A Francavilla Fontana è stato proclamato lutto cittadino; a Ostuni, la camera ardente è stata allestita presso la chiesa dei Cappuccini, in un clima di grande commozione.

Il cordoglio delle istituzioni

Il Presidente della Repubblica ha espresso “commossa partecipazione al dolore” e ha sottolineato l’importanza di garantire giustizia. Anche la Presidente del Consiglio ha definito l’accaduto un atto vile e ha promesso fermezza contro la criminalità. Numerosi esponenti del Governo, delle Forze Armate e delle istituzioni parlamentari hanno espresso vicinanza alla famiglia dell’ucciso e a tutta l’Arma dei Carabinieri.

Un sacrificio che unisce

Il sacrificio di Legrottaglie, a poche settimane dal pensionamento, ha suscitato profonda partecipazione tra i cittadini e le forze dell’ordine. Il presidente della Regione ha parlato di un servitore dello Stato “caduto per proteggere la nostra comunità”. I sindacati di Polizia hanno colto l’occasione per richiamare l’attenzione sui rischi quotidiani del lavoro svolto dalle forze dell’ordine e sulla necessità di maggiori tutele.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI