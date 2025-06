IN PRIMO PIANO: MISTER GATTUSO - news.superscommesse.iT

ROMA – L’Italia si prepara a un cambio di passo sulla panchina della Nazionale. Dopo il no di Claudio Ranieri e le prime difficoltà nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, la FIGC sembra aver trovato il nome giusto per guidare gli Azzurri nel prossimo futuro: Gennaro Gattuso.

La notizia, ancora non ufficiale, si fa sempre più concreta grazie alle indiscrezioni provenienti da fonti vicine all’ambiente.

Il padre di Gattuso, Franco Gattuso, ha infatti rilasciato dichiarazioni che sembrano quasi un annuncio ufficiale: “La fumata bianca è molto vicina, Rino potrebbe essere il nuovo allenatore dell’Italia. Saremmo tutti contentissimi per lui, se lo merita”.

Parole che alimentano le speranze di un ritorno in grande stile per l’ex centrocampista e tecnico, reduce da un’esperienza recente alla guida dell’Hajduk Spalato in Croazia.

Dopo oltre vent’anni dalla vittoria della Coppa del Mondo nel 2006, Gattuso potrebbe tornare a rivestire un ruolo di grande responsabilità con la Nazionale italiana.

Un incarico delicato e prestigioso, soprattutto in un momento di transizione dopo le prime due partite di qualificazione che non hanno lasciato ottime sensazioni.

La scelta di affidare la panchina a Gattuso sarebbe anche una mossa strategica per rilanciare il progetto azzurro e puntare con convinzione alle qualificazioni mondiali.

Secondo fonti interne alla FIGC, l’accordo tra le parti sarebbe ormai in dirittura d’arrivo.

Il presidente Gabriele Gravina avrebbe deciso di puntare su Gattuso come successore di Luciano Spalletti, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e motivata per affrontare le sfide future.

La conferma ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore o giorni.

Lo riporta fanpage.it