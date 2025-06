FOGGIA — Un tragico incidente si è verificato poco fa sulla strada statale 655, nei pressi di Candela, nel foggiano.

La dinamica, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha visto coinvolta una persona di 30 anni che ha perso il controllo della propria vettura, finendo per essere travolta da un camion e poi incendiata.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, una donna che viaggiava da sola a bordo di una Ford Puma, avrebbe virato a sinistra improvvisamente, forse a causa di un malore o di una distrazione.

La manovra ha fatto perdere il controllo dell’auto, che si è inclinata verso l’altro senso di marcia.

In quel momento, un mezzo pesante in arrivo non ha potuto evitare l’impatto e ha investito la vettura.

L’urto ha scaraventato la Ford Puma oltre la sede stradale, facendola volare per oltre due metri prima di schiantarsi al suolo.

Nell’impatto, l’auto ha preso fuoco immediatamente: le fiamme hanno avvolto il veicolo e la vittima rimasta intrappolata all’interno.

Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, la vittima è deceduta carbonizzata.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate diverse ore.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati.

Le autorità stanno indagando sulle cause esatte dell’incidente e non si escludono eventuali responsabilità legate a distrazioni o malori della conducente.

La comunità di Candela si stringe intorno alla famiglia della vittima in questo momento di grande dolore.