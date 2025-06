Maria Rosaria Boccia indagata: nel mirino la laurea in Economia e Management

NAPOLI – La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sulla regolarità del percorso accademico di Maria Rosaria Boccia, 42 anni, imprenditrice originaria di Pompei, finita al centro di una vicenda giudiziaria che potrebbe avere importanti ripercussioni anche sul piano politico. Secondo quanto riportano Il Mattino e la Repubblica, Boccia è ufficialmente indagata per falso, truffa e falsa attribuzione di valori altrui: accuse gravi, che ruotano intorno alla sua laurea in Economia e Management conseguita presso l’Università telematica Pegaso.

L’inchiesta nasce da un esposto presentato dalla stessa università Pegaso, che ha rilevato una serie di anomalie nel fascicolo accademico della 42enne, dopo una verifica interna partita in seguito alla trasmissione di un servizio televisivo. Il caso è esploso pubblicamente il 9 settembre 2024, quando nel corso di una puntata del programma “Dritto e Rovescio”, in onda su Rete 4, sono emersi dubbi sull’autenticità della tesi di laurea presentata dalla Boccia.

In particolare, il sospetto principale è che l’elaborato finale — intitolato “Il Sistema Sanitario Nazionale: luci e ombre di un’eccellenza italiana stretta dai vincoli della finanza pubblica” — sia un plagio parziale o integrale di una tesi discussa nel 2019 presso la LUISS Guido Carli di Roma da un’altra studentessa. Secondo quanto trapelato, l’elaborato della Boccia sarebbe stato confrontato tramite software antiplagio, con risultati tali da far scattare l’alert interno dell’ateneo e, successivamente, la segnalazione alla Procura.

Ma non è solo la tesi a essere finita sotto i riflettori: i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli hanno eseguito acquisizioni documentali non solo presso la Pegaso, ma anche alla LUISS e all’Università Parthenope, dove la Boccia avrebbe sostenuto alcuni esami prima di trasferirsi. Secondo gli inquirenti, al momento dell’iscrizione alla Pegaso nel 2020, l’imprenditrice avrebbe presentato una autocertificazione non firmata, in cui dichiarava di aver già superato alcuni esami presso la Parthenope. Tuttavia, dai primi accertamenti sembra che la documentazione sia stata accolta senza verifiche formali da parte dell’università telematica, che non avrebbe effettuato alcun controllo presso l’ateneo partenopeo sull’effettivo sostenimento degli esami.

Il caso ha assunto rilievo anche perché Maria Rosaria Boccia è stata coinvolta indirettamente nella crisi politica che, nei mesi scorsi, ha portato alle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Le vicende personali e professionali della Boccia, infatti, si sono intrecciate con tensioni e imbarazzi all’interno della maggioranza di governo, rendendo l’indagine attuale ancora più delicata.

Al momento, la diretta interessata non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, né tramite avvocati né attraverso i suoi canali social. Dal canto suo, la Procura di Napoli mantiene il massimo riserbo sull’inchiesta, ma gli atti sinora acquisiti sembrano delineare un quadro complesso in cui, oltre alla responsabilità personale dell’indagata, potrebbero emergere anche profili di negligenza o opacità amministrativa a carico degli atenei coinvolti.

La laurea della Boccia è stata conseguita con una votazione di 91 su 110, ma ora l’intero iter accademico potrebbe essere invalidato. In caso di conferma delle ipotesi investigative, le conseguenze non si limiterebbero alla sola revoca del titolo, ma potrebbero configurarsi anche responsabilità penali con risvolti significativi.

La vicenda riporta sotto i riflettori il tema della veridicità delle certificazioni accademiche e dei controlli effettuati dalle università, in particolare da quelle telematiche, il cui modello formativo, seppur innovativo e accessibile, è stato spesso oggetto di critiche