FOGGIA – L’anticiclone Scipione continua a dominare la scena meteorologica italiana, portando temperature oltre la media e giornate bollenti da Nord a Sud.

Ma quanto durerà questa sua morsa bollente? Ci sono degli aggiornamenti, appena arrivati.

Siamo solo a metà Giugno, ma sembra già Luglio o addirittura Agosto. Il grande protagonista di questa fase meteorologica è l’anticiclone Scipione, che si è preso la scena e che non ha intenzione di mollarla tanto presto.

L’Italia si trova nel pieno di una fase climatica estrema, fatta di temperature ben oltre la norma e un caldo che non dà tregua nemmeno nelle ore notturne.

Scipione ha imposto il suo dominio, portando con sé masse d’aria caldissime dal cuore del Sahara. Il risultato? Un impennata delle temperature che si sta facendo sentire in tutte le regioni, da Nord a Sud, con il picco atteso nelle prossime ore, proprio a cavallo del weekend del 14-15 Giugno.

Sarà la Sardegna il vero forno d’Italia, specie le aree interne dell’Isola, dove i termometri potranno toccare addirittura i 42°C, tanta roba per metà Giugno.

Al Sud non andrà molto meglio: avremo valori prossimi ai 40°C nelle aree interne, ma anche al Centro-Nord le principali città si preparano ad affrontare giornate roventi, con valori sui 35-37°C, accompagnati da tassi di umidità in costante aumento.

Qui non si parla infatti solo di caldo, ma di caldo afoso, quello che ti opprime: l’umidità farà schizzare gli indici di disagio bio-climatico, rendendo molto complicate soprattutto le ore notturne (siamo in presenza delle cosiddette “notti tropicali”, ovvero quelle in cui la temperatura minima è superiore ai 20°C.

Insomma, un vero incubo per chi soffre il caldo e sperava in una partenza d’Estate più soft. Le anomalie termiche previste per Domenica 15 Giugno

QUANTO DURERA’ SCIPIONE

Ma la vera anomalia di questa ondata di calore non è solo l’intensità, bensì la sua longevità.

Nonostante tra la serata di Domenica 15 Giugno e l’inizio della prossima settimana sia attese una temporanea flessione dei termometri al Nord e su parte del Centro, non si intravedono all’orizzonte cambiamenti significativi della circolazione generale.

Anzi, il caldo potrebbe insistere almeno per tutta la prossima settimana, rendendo questa prima metà di Giugno una delle più calde degli ultimi anni.

A fare le spese di questa situazione saranno ovviamente i soggetti più vulnerabili, come anziani, bambini molto piccoli e persone affette da patologie croniche, costretti a barricarsi in casa tra ventilatori e condizionatori, o a cercare rifugio nei luoghi più ombrosi.

Pazienza e idratazione saranno le parole d’ordine per superare questo lungo assedio africano.

Lo riporta ilmeteo.it