Morto 'l'avvocato dell'Avvocato' Franzo Grande Stevens

Franzo Grande Stevens, uno dei più noti e influenti avvocati italiani del Novecento, si è spento all’età di 95 anni. Fu il legale personale di Gianni Agnelli, il celebre “Avvocato”, nonché figura centrale nel consiglio d’amministrazione della Fiat e della Juventus. Un uomo il cui nome è stato a lungo sinonimo di potere, discrezione e fine intelletto giuridico.

Nato a Napoli il 13 settembre 1928, torinese d’adozione, Grande Stevens ha avuto una carriera straordinaria, intrecciando il diritto con le vicende delle grandi famiglie industriali italiane. La sua vicinanza al mondo Agnelli – e in particolare a Gianni, che considerava un amico – lo ha reso protagonista silenzioso ma decisivo delle principali svolte strategiche della Fiat.

Fu presidente della Juventus tra il 2003 e il 2006, in un periodo delicato per la società bianconera, e successivamente ne divenne presidente onorario. Uomo di grande eleganza e riservatezza, è ricordato anche per il suo stile affilato e ironico, oltre che per l’acume giuridico che lo rese uno dei penalisti e civilisti più stimati del Paese.

Con la scomparsa di Franzo Grande Stevens, si chiude un capitolo importante della storia italiana, in cui diritto, finanza, sport e potere si sono spesso intrecciati sotto il segno di una sola firma.

I funerali si terranno in forma privata, come da sua volontà.

Lo riportano le agenzie nazionali.