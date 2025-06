SAN SEVERO – Importanti novità nell’ambito dell’organizzazione interna del Movimento Civico Puglia Popolare: è stata ufficializzata la nomina di Giusy De Nicola come nuovo coordinatore cittadino per San Severo. L’annuncio arriva direttamente da Claudio Di Lernia, commissario provinciale del movimento, al termine di una fase di confronto e consultazione con il gruppo dirigente locale.

La scelta di affidare l’incarico alla De Nicola – figura già nota per il suo impegno nel sociale e nel territorio – è il frutto di un percorso di dialogo e partecipazione che ha visto coinvolti Marco Flammia, ex consigliere comunale, e Pino Accettulli, coordinatore uscente. Le riunioni, svoltesi nelle scorse settimane, hanno avuto come obiettivo quello di definire una nuova guida per rafforzare la presenza di Puglia Popolare nella città sanseverese, in un momento politico delicato ma ricco di opportunità per il civismo territoriale.

«In qualità di coordinatore provinciale – dichiara Claudio Di Lernia – ho il piacere di annunciare la nomina di Giusy De Nicola come nuovo punto di riferimento del nostro movimento a San Severo. Si tratta di una figura capace, determinata, apprezzata dalla comunità e con una forte sensibilità verso le tematiche sociali. Siamo certi che saprà dare nuovo slancio all’azione politica locale, dialogando con la cittadinanza e valorizzando le proposte che provengono dal basso».

L’annuncio è solo il primo passo verso una riorganizzazione più ampia: a breve infatti sarà presentato l’intero coordinamento cittadino, che affiancherà la De Nicola nella sua azione politica. L’obiettivo è costruire una rete solida, capillare e inclusiva, in grado di intercettare i bisogni della comunità sanseverese e di offrire risposte concrete, attraverso un’azione civica orientata al bene comune.

Non è mancato, in questa occasione, un sentito ringraziamento da parte della dirigenza regionale e provinciale del movimento a Pino Accettulli, che ha guidato il coordinamento cittadino in una fase non semplice, caratterizzata da profondi cambiamenti nel panorama politico locale e nazionale.

«Desidero esprimere – aggiunge Di Lernia – tutta la mia gratitudine e quella del coordinatore regionale Carlo Laurora, nonché della segreteria regionale di Puglia Popolare, al dimissionario Pino Accettulli per l’impegno profuso in questi anni. La sua dedizione, la passione con cui ha svolto il proprio incarico e la disponibilità al dialogo sono state preziose per il nostro movimento e per la città di San Severo».

Le parole rivolte ad Accettulli sono cariche di stima e riconoscenza: «Caro Pino, la tua dedizione e il tuo impegno hanno lasciato un’impronta importante sulla comunità sanseverese. Ti ringraziamo per il servizio svolto e per la passione che hai sempre dimostrato. Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro, personale e politico».