REPORT ARPAL PUGLIA OLTRE 330 OPPORTUNITÀ LAVORATIVE DALLE AZIENDE DEL BARESE

Proposte professionali (EURES) in Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Norvegia, Spagna, Svezia.

12 giugno 2025 – Nella prima edizione di giugno del report delle offerte lavorative pubblicate dai centri per l’impiego di Bari e provincia sono in evidenza 339 annunci per il reclutamento di personale da parte delle imprese del territorio per 707 nuove posizioni aperte per candidarsi.

Per la provincia barese si evidenziano, nel periodo, le seguenti aree occupazionali:

Costruzioni, Impianti, Immobiliare, Servizi turistici, culturali e ristorazione, Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi, ICT, Servizi digitali, Comunicazione, Servizi alla persona, pulizie e manutenzione, Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio, Industria, Produzione, Metalmeccanico, Servizi socio-sanitari ed educativi, Logistica, Magazzini, Trasporti, Servizi finanziari, di credito e assicurativi, Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali, Agricoltura, agroalimentare, ambiente, Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero.

Le offerte corrispondono, per come riportate nei relativi annunci, a posizioni lavorative tecniche e/o ad elevata qualificazione presenti in differenti settori relativi a funzioni tecnico-operative. Sono presenti, inoltre, profili attinenti ai settori artigianato, commercio, costruzioni e installazione impianti come anche mestieri legati all’ICT.

In riferimento al periodo precedente si nota un incremento significativo del settore Costruzioni, Impianti, Immobiliare mentre restano stabili le offerte occupazionali Servizi Turistici e culturali, Ristorazione e Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi con la persistente presenza di lavoro stagionale.

Rilevante infine anche l’andamento dei settori ICT, Servizi digitali, Comunicazione, Servizi alla persona, Pulizie, Manutenzione e Commercio, Vendita, Artigianato, Noleggio.

La rappresentazione dei dati sintetici relativi agli annunci delle imprese locali di Bari e provincia, ripartiti per aree occupazionali, come da infografica elaborata ed allegata al comunicato è la seguente:

Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 130

Servizi turistici, culturali e ristorazione: 90

Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi: 87

ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 63

Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 56

Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 51

Industria, Produzione, Metalmeccanico: 45

Servizi socio-sanitari ed educativi: 43

Logistica, Magazzini, Trasporti: 42

Servizi finanziari, di credito e assicurativi: 34

Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 28

Agricoltura, agroalimentare, ambiente: 5

Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 1

Nel report – consultabile al link report del 12.06 https://tinyurl.com/bdhp98ry è indicato il titolo di ciascun annuncio, il numero identificativo dell’offerta di lavoro, il profilo ricercato, il CPI di riferimento cui rivolgersi per approfondimenti e informazioni, il link all’offerta specifica.

Per candidarsi agli annunci proposti dai Centri per l’impiego Bari, è necessario l’accesso al portale lavoroperte.regione.puglia.it o all’app Lavoro per te Puglia.

Nello stesso documento di resoconto delle vacancy dell’Agenzia è disponibile una specifica sezione dedicata alle offerte delle imprese per gli iscritti al collocamento mirato, persone con disabilità e altre categorie protette. Sono 32 le unità ricercate per le offerte occupazionali dedicate a queste categorie di lavoratori, distribuite in diversi profili ad elevata qualificazione e comprovata professionalità (ad esempio DIGITAL SPECIALIST) come anche di tipo esecutivo e tecnico-operativo (specialista tecnico informatico, autista consegnatario, addetto/a al banco macelleria, impiegato amministrativo settore della logistica, tecnico di produzione, impiegato tecnico, magazziniere, elettricista, addetto/a alle pulizie ecc.).

I datori di lavoro, per la ricerca di personale, contattando i Centri per l’impiego che supportano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (IDO), utilizzano un servizio gratuito e personalizzato. I Centri per l’impiego degli ambiti territoriali di Foggia, Bat e Bari collaborano in sinergia per favorire la promozione delle offerte di lavoro gestite dagli operatori IDO delle tre province. ARPAL Puglia, con tali finalità, in collaborazione con i CPI delle province BA, BAT e FG promuove anche eventi di natura occupazionale di rilievo locale, sovraprovinciale e regionale.

Nei report dei tre ambiti sono presenti, complessivamente, 475 annunci per un totale di 938 persone da assumere.

Per una più approfondita e generale consultazione interprovinciale delle offerte di lavoro, è possibile visionare direttamente i report dei Centri per l’impiego di BAT e Foggia disponibili a questi link:

Report delle offerte della provincia di BAT:

https://www.calameo.com/read/007407171206facd10304

Report delle offerte della provincia di Foggia:

https://tinyurl.com/4uhpnc4r

Occasioni di lavoro e formazione, anche extranazionali, provengono ancora dalla rete europea dei servizi per l’impiego EURES (vedere link https://europa.eu/eures/portal/jv-se/home?lang=it, consultabile anche filtrando la ricerca per le categorie di nazione, settore e professione). Nella sezione dedicata del report sono presenti anche offerte occupazionali nazionali (es. territorio cosentino) ma soprattutto estere in Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Malta, Norvegia, Spagna, Svezia pubblicate per numerosi e interessanti profili lavorativi:

sviluppatori software, ingegneri specializzati nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, chef, camerieri, maître di sala, animatori turistici, assistenti ai bagnanti, educatori professionali, addetti all’assistenza ai clienti e altri ancora.

Anche EURES promuove avvenimenti informativi di natura occupazionale sia a livello europeo sia a livello locale. A tal proposito si segnala il seguente evento:

EuropeanOnlineJobDay (EOJD) “Make it in Germany 2025 – Take your chance!”. Evento online dedicato all’incontro tra professionisti ed aziende che consente l’accesso ad un’ampia gamma di opportunità di lavoro in tutti i settori. Un’occasione per esplorare le opportunità lavorative in Germania e ricevere orientamento professionale. Appuntamento il 24 giugno 2025, in modalità digitale, sulla piattaforma degli European Job Days https://europeanjobdays.eu/en/event/make-it-germany-2025-0

Per informazioni su questi e altri servizi, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego di Bari e provincia, tutti i giorni negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su prenotazione).

I contatti di tutti i centri per l’impiego regionali sono consultabili su https://arpal.regione.puglia.it/

La pagina Facebook “Centri per l’impiego Bari e provincia” accessibile al link https://www.facebook.com/people/Centri-Impiego-Bari-e-provincia/100081186852627/ è in continuo aggiornamento con nuove opportunità di lavoro e altre iniziative.