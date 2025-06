Nota del consigliere regionale regionale Sergio Clemente, componente della III Commissione consiliare permanente.

“Ho richiesto la convocazione urgente di una seduta per discutere delle gravi criticità sanitarie che interessano il territorio del Gargano, con particolare riferimento all’area dell’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) Peschici–Vieste–Isole Tremiti.

La richiesta di audizione nasce a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini, operatori sanitari e dell’Associazione “La sanità negata” di Vieste, che denunciano una situazione di estrema carenza di servizi sanitari essenziali in un’area disagiata e a forte vocazione turistica.

Tra le principali criticità evidenziate:

• Assenza di un Pronto Soccorso operativo con elisoccorso, laboratorio analisi, radiologia e mezzi di emergenza;

• Servizio 118 fortemente sottodimensionato in termini di personale e risorse;

• Guardia medica turistica presente con un solo medico a Peschici;

• Condizioni analoghe anche nei comuni limitrofi del Distretto di Vico del Gargano.

La situazione diventa ancora più allarmante durante il periodo estivo – ha dichiarato Clemente – quando, nel solo Comune di Vieste, si registra una presenza giornaliera che supera le 100.000 persone, a fronte di una popolazione residente di circa 14.000 abitanti. Eppure, i servizi sanitari non vengono potenziati in misura adeguata. Una condizione insostenibile che espone cittadini e turisti a gravi rischi per la salute.

La richiesta di audizione prevede il coinvolgimento delle principali figure istituzionali e sanitarie del territorio e della Regione Puglia, tra cui il presidente della Regione Michele Emiliano, l’assessore regionale alla sanità Raffaele Piemontese, i vertici del Dipartimento salute, della ASL di Foggia e del Policlinico Riuniti, i sindaci dei Comuni di Vieste, Peschici e Vico del Gargano, il presidente dell’Associazione “La sanità negata.

Le misure finora adottate si sono dimostrate parziali e temporanee. È tempo di affrontare strutturalmente il problema, ascoltando chi vive quotidianamente il disagio. Chiediamo risposte concrete per garantire il diritto alla salute anche nelle aree periferiche della nostra regione.

Mi auspico che la Commissione venga convocata con la massima urgenza per avviare un confronto costruttivo e individuare soluzioni immediate ed efficaci”