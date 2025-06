Screening mammografico anche per le donne che non rientrano nelle fasce d’età previste dal Ministero della Salute. ASL Foggia ha riservato alle donne sotto i 40 anni, le prenotazioni CUP fino al prossimo 17 giugno per le visite presso il servizio di Senologia del Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia.

L’iniziativa, promossa dalla responsabile sanitaria dell’Unità Operativa di Senologia del P.O. di Manfredonia, Carmela Totaro, è rivolta alle donne sintomatiche e asintomatiche, così come previsto dalle linee guida Forza Operativa Nazionale sul Carcinoma Mammario (F.O.N.Ca.M), Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (AIRC) e Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM).

L’obiettivo è promuovere la cultura della prevenzione come atto di responsabilità individuale e collettiva, ampliando l’attività di senologia clinica e di screening di primo e secondo livello.

Nel reparto di Senologia del Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” saranno eseguite visite senologiche, ecografie mammarie e del cavo ascellare.

COME PRENOTARE

È possibile:

rivolgersi personalmente agli sportelli CUP

chiamare il numero 0881316820 da cellulare

chiamare il numero 800466222 da rete fissa.

La prevenzione è un piccolo gesto che può salvare la vita, perché aumenta la possibilità di cura.