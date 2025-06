Peschici (Foggia) – Una tragedia si è consumata nel pomeriggio nelle acque di Peschici, nel Gargano.

Un turista tedesco di 64 anni ha perso la vita a causa di un annegamento avvenuto nella baia di San Nicola, situata alla periferia del paese.

Secondo quanto si è appreso, l’uomo stava facendo il bagno quando si è verificato l’incidente.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: una motovedetta della capitaneria di porto e un elicottero sono intervenuti sul posto nel tentativo di salvare il turista.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, purtroppo non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo delle squadre di emergenza.

Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incidente, che rappresenta una triste perdita per la comunità locale e per la famiglia del turista.

La spiaggia di San Nicola è molto frequentata dai turisti.

La notizia ha suscitato grande cordoglio tra residenti e turisti presenti nella zona, che si stringono al dolore dei familiari della vittima.

Lo riporta norbaonline.it