BARI – Un anno caratterizzato da investimenti senza precedenti, importanti risorse europee e nazionali intercettate, una profonda trasformazione della governance e alcune criticità ancora aperte sul fronte delle società partecipate. È il quadro che emerge dalla relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria di Acquedotto Pugliese Spa relativa all’esercizio 2024, approvata dalla Sezione del controllo sugli enti con la determinazione n. 100 del 25 maggio 2026 e trasmessa alle Camere.

La relazione rappresenta una vera e propria radiografia della principale società pubblica pugliese, interamente partecipata dalla Regione Puglia e chiamata a garantire il servizio idrico integrato in tutta la regione, oltre che in alcuni comuni della Campania e attraverso la fornitura di acqua ad Acquedotto Lucano per il territorio della Basilicata.

Secondo i magistrati contabili, il 2024 segna uno dei momenti più significativi della storia recente dell’azienda. Il dato che colpisce maggiormente riguarda gli investimenti effettuati. Acquedotto Pugliese ha infatti realizzato opere e interventi per circa 453 milioni di euro, superando ampiamente le soglie registrate negli anni precedenti. La quota più consistente delle risorse è stata destinata al comparto acquedottistico, con circa 197 milioni di euro, seguito dalla depurazione con 141 milioni e dal sistema fognario con circa 76 milioni.

La Corte sottolinea come una parte rilevante di questi investimenti sia stata resa possibile grazie alla capacità della società di attrarre finanziamenti pubblici. Nel corso del 2024 AQP ha incassato oltre 191 milioni di euro tra fondi regionali, nazionali ed europei. Tra le principali fonti figurano il PNRR con 40 milioni di euro, il PON Infrastrutture e Reti con oltre 48 milioni, il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 con quasi 28 milioni e il POR Puglia con circa 40 milioni destinati agli investimenti.

Particolare attenzione viene dedicata agli interventi finanziati attraverso il programma React-EU per la riduzione delle perdite idriche e la digitalizzazione delle reti. La relazione evidenzia che tutti i progetti finanziati sono stati completati entro i termini previsti e che la società ha rendicontato spese per oltre 102 milioni di euro, superiori persino ai finanziamenti ricevuti.

Sul fronte delle tariffe, la Corte ricorda che il sistema tariffario continua a essere regolato dall’Autorità Idrica Pugliese e dall’Arera attraverso il Metodo Tariffario Idrico. Dall’analisi emerge una sostanziale stabilità delle principali componenti tariffarie, pur in presenza di un contesto economico caratterizzato negli ultimi anni da forti pressioni inflazionistiche.

Uno dei capitoli più rilevanti della relazione riguarda tuttavia il futuro assetto societario di Acquedotto Pugliese. Il 2024 è stato infatti l’anno che ha preparato il passaggio definitivo al modello dell’in house providing, richiesto per consentire l’affidamento diretto del servizio idrico da parte dell’Autorità Idrica Pugliese. La legge regionale n. 14 del 2024 ha previsto l’ingresso dei Comuni pugliesi nel capitale sociale attraverso una società veicolo, affiancando la Regione nell’esercizio del cosiddetto controllo analogo.

Il percorso si è completato alla fine del 2025 con le modifiche statutarie approvate dall’assemblea dei soci e con le prime cessioni di quote azionarie ad alcuni Comuni pugliesi. Parallelamente, l’Autorità Idrica Pugliese ha disposto l’affidamento del servizio idrico integrato ad AQP dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2045.

Non mancano però le osservazioni critiche dei magistrati contabili. Una parte significativa della relazione è dedicata ad Aseco Spa, società controllata operante nel settore del trattamento dei rifiuti e dei fanghi di depurazione. La Corte torna ad analizzare l’operazione che ha portato all’ingresso di Ager nel capitale sociale della società e richiama alcune criticità già evidenziate negli anni precedenti, in particolare con riferimento agli equilibri economico-finanziari e alle previsioni contenute nel piano economico-finanziario posto alla base dell’operazione.

La magistratura contabile rileva inoltre che il gruppo AQP ha dovuto affrontare le conseguenze del lungo sequestro dell’impianto di Marina di Ginosa, elemento che ha inciso sui risultati della controllata e sulle prospettive di sviluppo dell’intero comparto ambientale.

Nel complesso, il giudizio che emerge dalla relazione è quello di una società impegnata in una fase di forte espansione infrastrutturale e di trasformazione istituzionale. Gli investimenti crescono, i finanziamenti pubblici aumentano e il nuovo modello in house apre una fase inedita per la gestione del servizio idrico pugliese. Allo stesso tempo, la Corte richiama l’attenzione sulla necessità di mantenere elevati livelli di controllo economico e gestionale, soprattutto nelle partecipate e nei progetti più complessi.

Per Acquedotto Pugliese, insomma, il 2024 rappresenta un anno di svolta: quello che chiude una stagione e ne apre un’altra, destinata a ridefinire il rapporto tra Regione, Comuni e gestione dell’acqua pubblica nei prossimi vent’anni

BARI – Un anno caratterizzato da investimenti senza precedenti, importanti risorse europee e nazionali intercettate, una profonda trasformazione della governance e alcune criticità ancora aperte sul fronte delle società partecipate. È il quadro che emerge dalla relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria di Acquedotto Pugliese Spa relativa all’esercizio 2024, approvata dalla Sezione del controllo sugli enti con la determinazione n. 100 del 25 maggio 2026 e trasmessa alle Camere.

La relazione rappresenta una vera e propria radiografia della principale società pubblica pugliese, interamente partecipata dalla Regione Puglia e chiamata a garantire il servizio idrico integrato in tutta la regione, oltre che in alcuni comuni della Campania e attraverso la fornitura di acqua ad Acquedotto Lucano per il territorio della Basilicata.

Secondo i magistrati contabili, il 2024 segna uno dei momenti più significativi della storia recente dell’azienda. Il dato che colpisce maggiormente riguarda gli investimenti effettuati. Acquedotto Pugliese ha infatti realizzato opere e interventi per circa 453 milioni di euro, superando ampiamente le soglie registrate negli anni precedenti. La quota più consistente delle risorse è stata destinata al comparto acquedottistico, con circa 197 milioni di euro, seguito dalla depurazione con 141 milioni e dal sistema fognario con circa 76 milioni.

La Corte sottolinea come una parte rilevante di questi investimenti sia stata resa possibile grazie alla capacità della società di attrarre finanziamenti pubblici. Nel corso del 2024 AQP ha incassato oltre 191 milioni di euro tra fondi regionali, nazionali ed europei. Tra le principali fonti figurano il PNRR con 40 milioni di euro, il PON Infrastrutture e Reti con oltre 48 milioni, il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 con quasi 28 milioni e il POR Puglia con circa 40 milioni destinati agli investimenti.

Particolare attenzione viene dedicata agli interventi finanziati attraverso il programma React-EU per la riduzione delle perdite idriche e la digitalizzazione delle reti. La relazione evidenzia che tutti i progetti finanziati sono stati completati entro i termini previsti e che la società ha rendicontato spese per oltre 102 milioni di euro, superiori persino ai finanziamenti ricevuti.

Sul fronte delle tariffe, la Corte ricorda che il sistema tariffario continua a essere regolato dall’Autorità Idrica Pugliese e dall’Arera attraverso il Metodo Tariffario Idrico. Dall’analisi emerge una sostanziale stabilità delle principali componenti tariffarie, pur in presenza di un contesto economico caratterizzato negli ultimi anni da forti pressioni inflazionistiche.

Uno dei capitoli più rilevanti della relazione riguarda tuttavia il futuro assetto societario di Acquedotto Pugliese. Il 2024 è stato infatti l’anno che ha preparato il passaggio definitivo al modello dell’in house providing, richiesto per consentire l’affidamento diretto del servizio idrico da parte dell’Autorità Idrica Pugliese. La legge regionale n. 14 del 2024 ha previsto l’ingresso dei Comuni pugliesi nel capitale sociale attraverso una società veicolo, affiancando la Regione nell’esercizio del cosiddetto controllo analogo.

Il percorso si è completato alla fine del 2025 con le modifiche statutarie approvate dall’assemblea dei soci e con le prime cessioni di quote azionarie ad alcuni Comuni pugliesi. Parallelamente, l’Autorità Idrica Pugliese ha disposto l’affidamento del servizio idrico integrato ad AQP dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2045.

Non mancano però le osservazioni critiche dei magistrati contabili. Una parte significativa della relazione è dedicata ad Aseco Spa, società controllata operante nel settore del trattamento dei rifiuti e dei fanghi di depurazione. La Corte torna ad analizzare l’operazione che ha portato all’ingresso di Ager nel capitale sociale della società e richiama alcune criticità già evidenziate negli anni precedenti, in particolare con riferimento agli equilibri economico-finanziari e alle previsioni contenute nel piano economico-finanziario posto alla base dell’operazione.

La magistratura contabile rileva inoltre che il gruppo AQP ha dovuto affrontare le conseguenze del lungo sequestro dell’impianto di Marina di Ginosa, elemento che ha inciso sui risultati della controllata e sulle prospettive di sviluppo dell’intero comparto ambientale.

Nel complesso, il giudizio che emerge dalla relazione è quello di una società impegnata in una fase di forte espansione infrastrutturale e di trasformazione istituzionale. Gli investimenti crescono, i finanziamenti pubblici aumentano e il nuovo modello in house apre una fase inedita per la gestione del servizio idrico pugliese. Allo stesso tempo, la Corte richiama l’attenzione sulla necessità di mantenere elevati livelli di controllo economico e gestionale, soprattutto nelle partecipate e nei progetti più complessi.

Per Acquedotto Pugliese, insomma, il 2024 rappresenta un anno di svolta: quello che chiude una stagione e ne apre un’altra, destinata a ridefinire il rapporto tra Regione, Comuni e gestione dell’acqua pubblica nei prossimi vent’anni