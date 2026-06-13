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Home // Manfredonia // Consiglio comunale, Marasco: «Sono rimasto in aula per evitare il commissariamento della città»

MARASCO MANFREDONIA Consiglio comunale, Marasco: «Sono rimasto in aula per evitare il commissariamento della città»

"Se noi della minoranza avessimo lasciato l'aula tutti insieme, l'amministrazione sarebbe caduta per mancanza del numero legale. Tredici era il numero minimo richiesto"

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Il consigliere comunale Giuseppe Marasco

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – «Ieri sono rimasto in aula per non far commissariare Manfredonia. Questo è amore per la città». Con queste parole il consigliere comunale e capogruppo Giuseppe Marasco è intervenuto all’indomani della seduta del Consiglio comunale caratterizzata da tensioni politiche e dalle difficoltà della maggioranza nel garantire una presenza compatta in aula.

Secondo quanto dichiarato da Marasco, nel corso della seduta un provvedimento sarebbe stato approvato con 12 voti favorevoli su 25 consiglieri votanti, in un contesto segnato da numerose assenze tra i banchi della maggioranza.

Il consigliere ha sottolineato come l’opposizione avrebbe potuto determinare la caduta dell’amministrazione attraverso l’abbandono dell’aula e la conseguente mancanza del numero legale.

«Se noi della minoranza avessimo lasciato l’aula tutti insieme, l’amministrazione sarebbe caduta per mancanza del numero legale. Tredici era il numero minimo richiesto. Io e gli altri consiglieri di opposizione abbiamo scelto di restare non per sostenere qualcuno, ma per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini», ha dichiarato Marasco.

L’esponente consiliare ha inoltre evidenziato che una eventuale interruzione dell’attività amministrativa avrebbe potuto comportare l’arrivo di un commissario prefettizio e un rallentamento dell’azione amministrativa.

«Non ho permesso che Manfredonia finisse nuovamente commissariata. Sarebbe stato un danno per la città, con possibili ripercussioni sui servizi e sui progetti in corso. Anche quando il provvedimento discusso non ci vedeva favorevoli, ho ritenuto prioritario l’interesse della comunità», ha aggiunto.

Marasco ha infine ribadito il ruolo dell’opposizione, sostenendo che il confronto politico debba svilupparsi sui contenuti e non attraverso iniziative che possano avere conseguenze sui cittadini.

«Amare la città significa non abbandonarla nei momenti di difficoltà. L’opposizione deve svolgere il proprio compito attraverso il confronto e la critica politica, sempre nell’interesse della comunità», ha concluso.

13 commenti su "Consiglio comunale, Marasco: «Sono rimasto in aula per evitare il commissariamento della città»"

  3. Seeee ma che commissariamento! Gli accapi sarebbero stato rimviati ad un’altra seduta. Erano solo delle variazioni di bilancio, non atti fondamentali.

  6. Commissario prefettizio! Il timore di perdere l’assegno mensile?😡 Commissario prefettizio! Urgente!

  8. Se vi alzate e andate tutti a casa, la cittadinanza RINGRAZIA, per il risparmio di stipendi e corrente sprecata.

  11. Con il dovuto rispetto Generale Marasco, mi hai deluso. La citts ha raggiunto il massimo degrado e ingiustizia sociale e lei che fa? Salva gli incapaci, gli ingiusti?

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