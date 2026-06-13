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ESTATE VICO Estate Vichese 2026, 79 eventi tra musica, teatro e tradizioni: da Niccolò Fabi ai 99 Posse

Tra i nomi di punta figurano i 99 Posse, attesi il 23 luglio in Piazza San Domenico, Niccolò Fabi, che si esibirà il 3 agosto al Convento dei Cappuccini, e Andrea Sannino

Estate Vichese 2026, 79 eventi tra musica, teatro e tradizioni: da Niccolò Fabi ai 99 Posse

Estate Vichese 2026, 79 eventi tra musica, teatro e tradizioni: da Niccolò Fabi ai 99 Posse

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
13 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

VICO DEL GARGANO – Saranno 79 gli eventi principali che animeranno l’Estate Vichese 2026, il cartellone estivo promosso dal Comune di Vico del Gargano che, dal 14 giugno al 28 agosto, coinvolgerà l’intero territorio comunale tra Vico, San Menaio, Calenella e Foresta Umbra. Un programma particolarmente significativo perché coincide con il 50° anniversario dell’Estate Teatrale Vichese e con la 31ª edizione del Festival del Gargano.

Tra i nomi di punta figurano i 99 Posse, attesi il 23 luglio in Piazza San Domenico, Niccolò Fabi, che si esibirà il 3 agosto al Convento dei Cappuccini, e Andrea Sannino, in programma il 22 agosto in Piazza Monte Tabor. Grande attesa anche per Sergio Rubini, protagonista il 9 agosto a San Menaio con lo spettacolo “Mio, sempre mio Andrea”, omaggio ad Andrea Pazienza accompagnato dalla Daunia Orchestra.

Il calendario prevede inoltre spettacoli musicali dedicati ai grandi interpreti della canzone italiana. Il 5 agosto Igor Minerva porterà in scena “Baglioni si nasce”, tributo a Claudio Baglioni, mentre il 14 agosto Daniele Quartapelle sarà protagonista con “Daniele si nasce”, omaggio a Renato Zero.

Accanto ai grandi concerti, spazio a teatro, cultura, sport, iniziative per bambini, mercatini ed eventi religiosi che rappresentano da sempre il cuore dell’estate vichese. Tra gli appuntamenti più attesi figurano la Festa della Madonna del Rifugio, con l’evento “Calici a Vico” e il concerto della Blue String Company, la Festa della Madonna del Carmine, impreziosita dall’esibizione di Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, e la tradizionale Festa di San Rocco, che vedrà sul palco i Giardino dei Semplici il 19 agosto.

«Non è soltanto un programma di eventi, ma il racconto di una comunità viva che valorizza la propria storia, le tradizioni e il territorio», ha dichiarato il sindaco Raffaele Sciscio, sottolineando il valore culturale e identitario della manifestazione.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di trasformare l’intero territorio comunale in un grande palcoscenico diffuso, capace di coniugare turismo, cultura, natura e partecipazione popolare, coinvolgendo residenti e visitatori in una stagione che si preannuncia tra le più ricche degli ultimi anni.

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