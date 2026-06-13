Foggia, inaugurato Fufiland Pet Store. Carella «Con questo investimento vogliamo valorizzare la zona e il territorio»

FOGGIA – Si è svolta nel pomeriggio di sabato 13 giugno l’inaugurazione di Fufiland Pet Store, il nuovo punto vendita dedicato al mondo degli animali da compagnia aperto in via San Severo 44/A a Foggia.

Numerosi cittadini, famiglie e proprietari di animali hanno partecipato all’evento inaugurale, accolti in una struttura pensata per offrire prodotti selezionati, consulenza specializzata e servizi dedicati al benessere degli amici a quattro zampe.

L’apertura di Fufiland rappresenta una nuova iniziativa imprenditoriale che si inserisce in un settore in continua crescita, quello dei servizi e dei prodotti per animali domestici, sempre più centrale nelle abitudini delle famiglie italiane.

Durante l’inaugurazione, il titolare Alfonso Carella – neo presidente dei Giovani Imprenditori Confartigianato Imprese Foggia – ha sottolineato il valore dell’investimento e il legame con il territorio.

«Oggi finalmente inauguriamo a Foggia, in via San Severo 44, Fufiland, un pet market che, oltre a rispondere alle esigenze dei nostri amici a quattro zampe, risponde anche a un crescente bisogno dei consumatori. L’imprenditore deve saper intercettare queste esigenze», ha dichiarato.

Carella ha inoltre evidenziato il ruolo che l’iniziativa privata può svolgere nello sviluppo locale: «L’imprenditore, anche se è un soggetto privato, può valorizzare il territorio con la propria iniziativa. Anche un soggetto privato può contribuire alla crescita e alla valorizzazione della comunità».

Un messaggio che guarda al futuro e alle potenzialità della nuova attività commerciale. «Spero che noi, con questo nuovo investimento e con questa apertura, riusciremo a valorizzare sia la zona sia l’intero territorio», ha aggiunto il titolare, invitando cittadini e clienti a vivere il nuovo spazio dedicato agli animali domestici.

Con l’apertura di Fufiland Pet Store, Foggia si arricchisce dunque di una nuova realtà commerciale che punta a diventare un punto di riferimento per gli amanti degli animali, offrendo vicinanza, servizi e attenzione alle esigenze quotidiane delle famiglie e dei loro amici a quattro zampe.

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