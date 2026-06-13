Foggia, incendio a via San Severo: dalla Caritas Diocesana beni di prima necessità agli sfollati

Nella mattinata di oggi la Caritas Diocesana ha provveduto all’acquisto di generi alimentari di prima necessità (tra cui acqua, latte, pasta e altri prodotti alimentari) oltre a beni per l’igiene personale come saponi, dentifrici e spazzolini da denti.
L’intervento è rivolto a circa 70 persone sfollate, delle quali circa la metà sono minorenni, che a causa dell’incendio hanno perso ogni bene di prima necessità.
L’iniziativa si inserisce nell’attività di sostegno e vicinanza che la Caritas Diocesana sta garantendo alle persone colpite dall’emergenza, in collaborazione con le istituzioni e le realtà del territorio impegnate nell’assistenza agli sfollati, in aggiunta alla quotidiana attività di sostegno alle persone meno fortunate che vivono sul territorio di Capitanata.