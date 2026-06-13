Manfredonia, il Segretario generale Scalzulli nominato titolare del potere sostitutivo

MANFREDONIA – Sarà il Segretario generale del Comune di Manfredonia, Giacomo Scalzulli, ad esercitare il cosiddetto “potere sostitutivo” nei casi in cui gli uffici comunali non rispettino i termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi. Lo stabilisce il decreto sindacale n. 6 del 12 giugno 2026 firmato dal sindaco Domenico La Marca.

Il provvedimento trova fondamento nell’articolo 2 della legge 241 del 1990, la norma che disciplina il procedimento amministrativo e che impone alle pubbliche amministrazioni di individuare una figura responsabile chiamata a intervenire nei casi di inerzia degli uffici.

La disposizione legislativa prevede infatti che, una volta decorso inutilmente il termine entro il quale un procedimento avrebbe dovuto essere concluso, il cittadino possa rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché l’iter venga portato a termine entro un periodo ridotto rispetto a quello ordinario.

Attraverso il decreto appena emanato, l’amministrazione comunale ha quindi individuato nel Segretario generale la figura più idonea a svolgere tale funzione. La scelta è motivata dal ruolo apicale ricoperto all’interno dell’ente e dalle competenze già attribuite allo stesso dirigente nell’ambito della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa.

Giacomo Scalzulli, infatti, ricopre già l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, funzione conferitagli con decreto commissariale nel febbraio 2024. Secondo quanto riportato nell’atto sindacale, il Segretario generale possiede i requisiti professionali e organizzativi necessari per garantire il corretto esercizio delle attribuzioni previste dalla normativa.

I compiti assegnati al titolare del potere sostitutivo sono molteplici. In primo luogo, dovrà intervenire direttamente per assicurare la conclusione dei procedimenti rimasti bloccati oltre i termini di legge. Inoltre, avrà il compito di segnalare eventuali ritardi all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, affinché siano valutate le responsabilità dei funzionari o dei dirigenti coinvolti.

La normativa attribuisce inoltre al titolare del potere sostitutivo un importante ruolo di monitoraggio. Entro il 30 gennaio di ogni anno dovrà infatti comunicare all’organo di governo dell’ente l’elenco dei procedimenti che non hanno rispettato i tempi previsti, indicando le strutture amministrative interessate e le relative tipologie di pratiche.

L’obiettivo della misura è quello di rafforzare l’efficienza amministrativa e garantire ai cittadini tempi certi nella gestione delle pratiche comunali. Il meccanismo del potere sostitutivo è infatti stato introdotto dal legislatore per contrastare ritardi e inefficienze, offrendo agli utenti uno strumento concreto di tutela nei confronti dell’inerzia della pubblica amministrazione.