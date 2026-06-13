MANFREDONIA – Il Comune di Manfredonia compie un nuovo passo sul fronte della promozione della cultura della legalità e del contrasto alle infiltrazioni criminali. Con il decreto sindacale n. 7 del 12 giugno 2026, il sindaco Domenico La Marca ha ufficialmente nominato i primi componenti dell’Osservatorio comunale permanente per la Legalità, organismo istituito dal Consiglio comunale nel luglio dello scorso anno con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio.

L’Osservatorio rappresenta uno degli strumenti individuati dall’amministrazione comunale per rafforzare le politiche di prevenzione, trasparenza e partecipazione civica. L’organismo nasce infatti con l’obiettivo di favorire il confronto tra istituzioni, associazioni, organizzazioni sindacali e realtà del territorio sui temi della legalità, della lotta alla criminalità e della tutela della corretta gestione della cosa pubblica.

La nomina arriva a quasi un anno dall’approvazione della deliberazione consiliare che aveva istituito formalmente l’Osservatorio e adottato il relativo regolamento. Quest’ultimo prevede una composizione ampia e rappresentativa, con la partecipazione del sindaco o di un suo delegato, di consiglieri comunali di maggioranza e minoranza e di rappresentanti delle principali realtà associative, economiche e sociali operanti sul territorio.

Nel decreto sindacale vengono recepite le designazioni pervenute dalle organizzazioni interessate. Entrano quindi a far parte dell’Osservatorio Paolo Di Fonzo, Giuseppe Cavaliere e Anna Padoin, indicati quali rappresentanti delle associazioni di categoria attive nel settore economico locale. A loro si aggiungono Salvatore Zino e Luigi Trinnese in rappresentanza delle organizzazioni sindacali.

Per il mondo dell’associazionismo impegnato sul fronte del contrasto alla criminalità è stata designata Marilisa Fabiano, mentre Rita Cappucci rappresenterà il settore della promozione sociale. Si tratta dei primi sette membri ufficialmente nominati dal sindaco sulla base delle candidature e delle designazioni pervenute al Comune.

Il decreto precisa che l’Osservatorio sarà presieduto dal sindaco o da un suo delegato e che la composizione sarà completata con l’elezione di un consigliere comunale di maggioranza e di uno di minoranza, che dovranno essere individuati dal Consiglio comunale attraverso specifiche votazioni separate.

L’organismo avrà carattere permanente. I componenti resteranno in carica per tre anni e potranno essere confermati per un ulteriore mandato. Il regolamento consente inoltre eventuali modifiche della composizione attraverso successive deliberazioni consiliari, consentendo così l’adeguamento dell’Osservatorio alle esigenze che potranno emergere nel tempo.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio avviato dall’amministrazione comunale negli ultimi mesi sul tema della trasparenza amministrativa e della partecipazione civica. L’obiettivo dichiarato è quello di creare uno spazio stabile di confronto capace di elaborare proposte, raccogliere segnalazioni, promuovere iniziative pubbliche e monitorare fenomeni che possano rappresentare un rischio per la legalità sul territorio.

La costituzione effettiva dell’Osservatorio consentirà ora l’avvio delle attività operative. Una volta completata la composizione con la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale, l’organismo potrà insediarsi formalmente e definire il programma delle iniziative da sviluppare nei prossimi mesi.

Per Palazzo di Città si tratta di un passaggio considerato strategico nel rafforzamento delle politiche di prevenzione e nel coinvolgimento delle forze sociali ed economiche della città in un percorso condiviso di promozione della cultura della legalit