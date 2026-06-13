MANFREDONIA (FOGGIA) – Via libera, nel corso della seduta del Consiglio comunale di ieri, 12 giugno, a una variazione di bilancio che prevede nuove risorse destinate alla pulizia delle spiagge del litorale manfredoniano. Sul provvedimento il gruppo del Movimento 5 Stelle ha scelto l’astensione, spiegando le ragioni attraverso l’intervento del consigliere comunale Gianluca Totaro.

Il rappresentante pentastellato ha chiarito che la posizione del gruppo non è legata a una contrarietà al finanziamento, giudicato anzi positivamente, ma alla necessità di avviare una riflessione sulla programmazione e sulla continuità degli interventi di manutenzione delle aree costiere.

«Ben vengano le risorse in entrata per finanziare la pulizia delle spiagge – ha affermato Totaro – ma occorre affrontare il tema con una visione più ampia e strutturata».

Nel suo intervento, il consigliere ha portato all’attenzione dell’Aula l’esempio del Comune di Lecce, dove gli interventi di pulizia sarebbero stati programmati attraverso un affidamento pluriennale della durata di cinque anni, con attività estese all’intero arco dell’anno e non limitate esclusivamente alla stagione turistica.

Secondo Totaro, si tratta di un modello amministrativo che meriterebbe di essere preso in considerazione anche a Manfredonia. «Le spiagge devono essere pulite tutto l’anno, da gennaio a dicembre», ha sottolineato, evidenziando come il mare rappresenti una delle principali risorse della città e un elemento fondamentale per l’attrattività turistica del territorio.

Il consigliere ha inoltre ribadito l’importanza della pianificazione a lungo termine, ritenendo che una programmazione stabile degli interventi possa garantire una migliore organizzazione dei servizi e una gestione più efficiente della città.

Da qui l’invito rivolto all’Amministrazione comunale a valutare, già dai prossimi anni, formule organizzative che consentano di superare la logica degli interventi stagionali, assicurando una manutenzione costante del litorale e una maggiore valorizzazione del patrimonio costiero.

L’astensione del Movimento 5 Stelle, dunque, è stata motivata dalla richiesta di una strategia più organica e duratura sulla gestione delle spiagge cittadine, pur riconoscendo l’utilità delle risorse approvate dal Consiglio comunale.

Redazione StatoQuotidiano.it