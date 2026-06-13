MANFREDONIA – Una serata di raccoglimento, fede e vicinanza ai giovani e alle famiglie colpite dal dolore. Venerdì 19 giugno, al termine della Santa Messa delle ore 19, la comunità della Parrocchia SS. Trinità di Manfredonia si ritroverà in Adorazione Eucaristica per pregare “con i giovani e per i giovani”.

L’iniziativa nasce da un sentimento profondo che attraversa l’intera città dopo la tragica scomparsa del giovane Antonio Senisi, il 14enne morto in un incidente stradale avvenuto il 2 giugno alla periferia di Manfredonia. Una tragedia che ha scosso l’intera comunità sipontina e che ha visto centinaia di persone stringersi attorno alla famiglia durante i funerali celebrati nella Cattedrale di San Lorenzo Maiorano.

A promuovere e condividere l’appuntamento è don Matteo Vivabene, che invita la cittadinanza a partecipare numerosa a questo momento di preghiera e riflessione.

“Il 19 giugno, dopo la Messa delle ore 19:00, la nostra comunità parrocchiale si unirà in Adorazione Eucaristica per pregare con i giovani e per i giovani. Vi chiediamo di condividere la locandina affinché la nostra voce in preghiera sia forte e unanime, sempre più vicina ai nostri giovani in cammino e alle famiglie che hanno perso prematuramente i loro figli“, è il messaggio rivolto alla comunità.

L’Adorazione sarà dedicata in modo particolare alla memoria di Antonio e a tutti quei ragazzi la cui vita si è interrotta troppo presto. Saranno presenti amici, coetanei e giovani che hanno condiviso con Antonio momenti di scuola, amicizia e crescita. Un’occasione per trasformare il dolore in speranza, nel segno della fede e della solidarietà.

La locandina richiama una frase del beato Carlo Acutis: “Davanti al sole ci si abbronza ma, davanti all’Eucaristia, si diventa santi”.

Parole che accompagneranno una serata pensata non solo come commemorazione, ma anche come momento di ascolto e vicinanza verso le nuove generazioni, spesso chiamate ad affrontare sfide e fragilità sempre più complesse.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle associazioni, ai gruppi giovanili, alle famiglie e a quanti desiderano unirsi in un gesto semplice ma significativo: pregare insieme affinché nessun giovane si senta solo e affinché il ricordo di Antonio continui a vivere nel cuore della comunità.

L’appuntamento è per venerdì 19 giugno, alle ore 19:30, presso la Parrocchia SS. Trinità di Manfredonia. Un momento di fede e comunione per ricordare Antonio Senisi e tutti i giovani scomparsi prematuramente, affidandoli alla preghiera e all’abbraccio dell’intera città.