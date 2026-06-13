ROMA – L’INPS non può recuperare oltre 112 mila euro da un pensionato di Manfredonia dopo avergli riconosciuto per anni un trattamento pensionistico calcolato sulla base di atti e documenti già nella disponibilità dell’amministrazione. Lo ha stabilito la Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti che, con la sentenza n. 120/2026, ha esaminato il ricorso presentato dall’Istituto previdenziale contro la precedente decisione della Sezione regionale pugliese.

La vicenda riguarda un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri che, dopo il congedo, aveva intrapreso una seconda esperienza lavorativa alle dipendenze del Comune di Manfredonia. Negli anni il dipendente aveva ottenuto la ricongiunzione dei periodi contributivi maturati durante il servizio militare con quelli accumulati presso l’ente comunale, operazione che aveva consentito all’allora INPDAP di calcolare il trattamento pensionistico tenendo conto dell’intera anzianità contributiva.

La pensione ordinaria era stata liquidata nel 2010. Successivamente, tuttavia, l’INPS – subentrato all’INPDAP – aveva avviato una verifica interna rilevando che lo stesso periodo di servizio nell’Arma dei Carabinieri era già stato utilizzato per il riconoscimento di una pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria. Da qui la decisione dell’Istituto di ricalcolare il trattamento previdenziale escludendo gli anni maturati nell’Arma dal conteggio utile alla pensione ordinaria.

La conseguenza fu particolarmente pesante. Eliminando quel periodo contributivo, il diritto alla pensione sarebbe maturato solo nel maggio del 2016 e non più nell’ottobre del 2010. Secondo l’INPS, tutte le somme erogate nel periodo compreso tra il 2010 e il 2016 costituivano dunque un indebito da recuperare. L’importo richiesto superava i 112 mila euro e l’ente aveva già disposto trattenute mensili sulla pensione.

Il pensionato aveva quindi impugnato il provvedimento davanti alla Corte dei Conti della Puglia ottenendo piena ragione. I giudici regionali avevano infatti evidenziato come il provvedimento pensionistico fosse ormai consolidato e come l’amministrazione avesse modificato una decisione definitiva oltre i termini previsti dalla normativa. Inoltre, secondo il tribunale contabile pugliese, non era emersa alcuna falsa dichiarazione o comportamento fraudolento da parte dell’interessato che potesse giustificare una revisione tardiva dell’atto.

Contro quella sentenza l’INPS aveva proposto appello sostenendo che il pensionato avrebbe omesso di segnalare il godimento della pensione privilegiata e che la normativa previdenziale impedirebbe di valorizzare due volte il medesimo periodo di servizio. L’Istituto ha inoltre sostenuto che il termine per la revisione sarebbe stato rispettato in presenza di fatti non conosciuti o circostanze taciute dall’interessato.

La difesa del pensionato ha invece contestato integralmente tale impostazione, sottolineando che tutte le informazioni utilizzate dall’INPS per rivedere il trattamento erano già presenti negli archivi pubblici e risultavano perfettamente conoscibili sin dall’origine. Inoltre è stato evidenziato il forte impatto sociale ed economico del recupero richiesto a un soggetto ormai anziano, gravato anche dall’assistenza a un coniuge gravemente malato.

Nel ricostruire la vicenda, la Corte dei Conti d’Appello ha rilevato come l’intera procedura di ricongiunzione fosse stata effettuata sulla base di documentazione ufficiale trasmessa dalle amministrazioni interessate e come l’ente previdenziale avesse avuto a disposizione tutti gli elementi necessari per valutare correttamente la posizione del dipendente. Le successive verifiche che hanno portato alla contestazione dell’indebito sono infatti scaturite da controlli d’archivio svolti dallo stesso INPS e non dalla scoperta di elementi occultati dall’interessato.