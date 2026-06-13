MANFREDONIA – Arriva dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) una decisione attesa da tempo dagli operatori della pesca del Gargano. È stata infatti autorizzata la disciplina sperimentale per la raccolta del cannolicchio (Ensis minor) nel Compartimento Marittimo di Manfredonia per la campagna 2026-2027, aprendo nuove prospettive economiche per le marinerie della costa nord della Puglia.

La misura rappresenta una risposta concreta alle difficoltà che da anni interessano il settore ittico locale, alle prese con il calo delle risorse tradizionalmente sfruttate e con la crisi che ha colpito in particolare la pesca della vongola (Chamelea gallina).

A commentare il provvedimento è l’europarlamentare Michele Picaro (ECR-Fratelli d’Italia), che sottolinea il valore strategico dell’iniziativa per il territorio garganico.

«Si tratta di un risultato importante per la pesca pugliese e per le comunità costiere del Gargano», afferma Picaro. «L’autorizzazione alla sperimentazione nasce da un lavoro condiviso tra istituzioni, operatori del settore e mondo scientifico, con l’obiettivo di individuare nuove opportunità di sviluppo nel rispetto della sostenibilità ambientale».

L’esponente europeo evidenzia inoltre il ruolo svolto dal Ministro Francesco Lollobrigida e dalla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, guidata dalla direttrice generale Graziella Romito, che hanno seguito l’iter autorizzativo.

Determinante anche il contributo del Consorzio Molluschi Nord Gargano e dell’Organismo Nazionale di Programmazione dei Consorzi di Gestione nel settore dei molluschi bivalvi, promotori della proposta che ha portato all’avvio della sperimentazione. Il progetto è stato infatti costruito su criteri di sostenibilità e sarà accompagnato da un rigoroso monitoraggio scientifico.

L’attività di controllo biologico sarà affidata al Dipartimento di Biotecnologie dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, sotto la responsabilità scientifica del professor Roberto Carlucci. I dati raccolti durante la campagna serviranno a valutare l’impatto della pesca sullo stock naturale del cannolicchio e a definire eventuali prospettive future per una gestione stabile della risorsa.

Secondo le stime, la sperimentazione potrebbe coinvolgere circa cinquanta imprese operanti tra Lesina, Capoiale e Rodi Garganico, offrendo nuove possibilità occupazionali e contribuendo a diversificare le attività delle marinerie locali.

«In una fase particolarmente delicata per il comparto – conclude Picaro – questa misura può rappresentare un sostegno concreto per il reddito delle famiglie e per la tenuta economica delle imprese, garantendo al tempo stesso la tutela dell’ecosistema marino».

L’avvio della campagna sperimentale sarà ora seguito con attenzione dagli operatori e dagli enti coinvolti, chiamati a verificare sul campo la sostenibilità e la validità economica di una risorsa che potrebbe diventare un’importante alternativa per il futuro della pesca nel Gargano.

Lo riporta Il Sipontino.net.