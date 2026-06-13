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VIDEO RISSA Rissa tra massaggiatrici in spiaggia per un cliente conteso: interviene il bagnino

L'episodio, ripreso da alcuni presenti e successivamente diffuso sui social, è diventato virale nel giro di poche ore

Rissa tra massaggiatrici in spiaggia per un cliente conteso: interviene il bagnino

ph Leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Giugno 2026
Cronaca // Primo piano //

Una scena insolita e per certi versi surreale ha animato una tranquilla giornata al mare, trasformandosi in pochi istanti in una vera e propria rissa tra due massaggiatrici ambulanti. L’episodio, ripreso da alcuni presenti e successivamente diffuso sui social, è diventato virale nel giro di poche ore.

Il video, pubblicato da Federico Lombardi, mostra il momento in cui una massaggiatrice si avvicina a un gruppo di bagnanti mentre una collega sta già effettuando un trattamento a una cliente sdraiata sul lettino. Dopo aver chiesto il prezzo del massaggio, la donna tenta di proporre la propria offerta, sostenendo di poter effettuare lo stesso servizio.

Alla risposta dei presenti, che fanno notare come il trattamento fosse già in corso, la situazione inizia a degenerare. Tra battute e tentativi di mediazione da parte dei bagnanti, emerge una disputa sempre più accesa sulla titolarità del cliente.

«Ormai lo sta facendo lei», osserva uno dei presenti indicando la collega già al lavoro. La proposta di dividere il servizio tra le due massaggiatrici viene però respinta, dando il via a un acceso confronto verbale.

Nel giro di pochi secondi i toni si alzano ulteriormente e dalle parole si passa agli spintoni. Le due donne si contendono il cliente davanti agli occhi increduli dei bagnanti, mentre il malcapitato viene coinvolto direttamente nel diverbio. La situazione richiede persino l’intervento del bagnino, chiamato a riportare la calma e separare le contendenti.

Nel filmato si sentono inoltre alcuni scambi in lingua straniera, seguiti dal tentativo di una delle due donne di giustificare la propria posizione: «Vuole fare un massaggio con me e uno con lei», afferma durante la discussione.

L’episodio ha suscitato reazioni contrastanti sui social. Se da un lato molti utenti hanno commentato con ironia la scena, considerandola quasi una gag da spiaggia, dall’altro il video ha riacceso il dibattito sul fenomeno del commercio ambulante negli stabilimenti balneari e sul disagio che numerosi vacanzieri lamentano a causa delle continue sollecitazioni ricevute durante le giornate al mare.

Fortunatamente la situazione è rientrata senza gravi conseguenze, ma il filmato continua a raccogliere visualizzazioni e commenti, diventando uno degli episodi più discussi degli ultimi giorni sul web.

 

Lo riporta leggo.it

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