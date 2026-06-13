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RAGAZZI Schizzi e maxi battaglia d’acqua su Corso Manfredi a Manfredonia: ecco cosa è successo

Tra schizzi, rincorse e risate, i giovani hanno animato il corso cittadino, attirando l’attenzione dei numerosi passanti

Schizzi e maxi battaglia d’acqua su Corso Manfredi a Manfredonia: ecco cosa è successo

Schizzi e maxi battaglia d’acqua su Corso Manfredi a Manfredonia: ecco cosa è successo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FG) – Per una sera il centralissimo Corso Manfredi si è trasformato in un vero e proprio teatro di divertimento estivo. Nella serata di ieri, infatti, un gruppo di ragazzi armati esclusivamente di pistole ad acqua ha dato vita a una simpatica e improvvisata “battaglia” rinfrescante nel cuore della città.

Tra schizzi, rincorse e risate, i giovani hanno animato il corso cittadino, attirando l’attenzione dei numerosi passanti e dei clienti dei locali presenti lungo la strada. Nessun allarme e nessuna situazione di pericolo: soltanto tanta voglia di divertirsi e di trovare un po’ di refrigerio nelle calde serate estive che stanno caratterizzando questo periodo.

Per alcuni minuti, il salotto buono della città è sembrato quasi un piccolo parco acquatico a cielo aperto. Qualche passante è stato coinvolto involontariamente da qualche goccia vagante, ma il clima generale è rimasto sereno e scherzoso, accompagnato da sorrisi e commenti divertiti.

Un episodio che racconta anche il lato più spensierato dell’estate sipontina, dove basta una semplice pistola ad acqua per riportare alla memoria i giochi dell’infanzia e regalare qualche momento di leggerezza a residenti e turisti.

Nessun vincitore e nessun vinto nella singolare sfida andata in scena sul Corso Manfredi: l’unico vero trionfatore, almeno per una sera, è stato il divertimento

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