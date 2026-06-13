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Home // Cronaca // Scontro Ford – moto su viale Candelaro, 23enne in ospedale a Foggia (FOTO VIDEO)

INCIDENTE VIALE CANDELARO Scontro Ford – moto su viale Candelaro, 23enne in ospedale a Foggia (FOTO VIDEO)

Per cause ancora in corso di accertamento, una Ford e un motociclo sono entrati in collisione lungo l'arteria cittadina.

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
13 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Incidente stradale nella serata di oggi, intorno alle 20:30, su viale Candelaro, a Foggia.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Ford e un motociclo sono entrati in collisione lungo l’arteria cittadina. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un giovane di 23 anni, soccorso dai sanitari del 118 e successivamente trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino.

Al momento non sono note le condizioni del ragazzo. Secondo quanto emerso, il motociclista indossava regolarmente il casco al momento dell’impatto.

Il conducente dell’autovettura si è fermato immediatamente per prestare soccorso, collaborando con i primi interventi sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Foggia, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo il viale durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Seguiranno eventuali aggiornamenti sulle condizioni del ferito e sugli accertamenti in corso.

© www.statoquotidiano.it

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