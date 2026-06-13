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Home // Cerignola // Sicurezza urbana, il Consiglio comunale di Cerignola approva all’unanimità: “rafforzare il presidio del territorio!”

SICUREZZA CERIGNOLA Sicurezza urbana, il Consiglio comunale di Cerignola approva all’unanimità: “rafforzare il presidio del territorio!”

L’assise cittadina, autoconvocata dai consiglieri di maggioranza, ha affrontato una delle questioni più sentite dalla comunità

Spiaggia di Punta Rossa a Monte Sant'Angelo: un paradiso sul Gargano (FOTO VIDEO)

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Giugno 2026
Cerignola // Politica //

CERIGNOLA – Maggiore presenza delle forze dell’ordine, potenziamento dei controlli nelle ore notturne, rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità e nomina urgente del dirigente del Commissariato di Polizia. Sono le richieste approvate all’unanimità dal Consiglio comunale di Cerignola nel corso della seduta dedicata alla sicurezza urbana.

L’assise cittadina, autoconvocata dai consiglieri di maggioranza, ha affrontato una delle questioni più sentite dalla comunità dopo i recenti episodi criminosi che hanno alimentato un diffuso senso di preoccupazione tra i cittadini.

Nel suo intervento il sindaco Francesco Bonito ha evidenziato la necessità di una risposta strutturale da parte dello Stato, sottolineando come il Commissariato di Polizia cittadino sia attualmente privo di un dirigente di ruolo. Il primo cittadino ha inoltre rilanciato la richiesta di riqualificazione della struttura, intervento che consentirebbe un incremento del personale e un rafforzamento del presidio sul territorio.

L’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella ha ricordato le azioni già messe in campo dall’amministrazione comunale: oltre 2 milioni di euro investiti per ampliare il sistema di videosorveglianza cittadino, il potenziamento della centrale operativa della Polizia Locale e l’aumento degli agenti in servizio, passati da 29 a 44 unità. A breve è prevista inoltre l’assunzione di altri sei operatori e l’estensione dell’orario di servizio della Polizia Locale fino a mezzanotte.

Durante il dibattito sono intervenuti anche i sindaci dei Comuni dei Cinque Reali Siti, che hanno posto l’attenzione sui fenomeni di microcriminalità e sui furti d’auto che interessano l’area. Presenti inoltre i parlamentari Marco Lacarra, Giandonato La Salandra e Giorgio Lovecchio, che hanno assicurato il proprio impegno nel rappresentare presso le istituzioni nazionali le istanze avanzate dai territori.

Dal confronto è emersa una richiesta condivisa: garantire una presenza più incisiva dello Stato in una delle aree considerate più delicate della provincia di Foggia sul fronte della sicurezza, attraverso interventi straordinari e misure permanenti di controllo e prevenzione.

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