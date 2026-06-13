TARI 2026, Forza Manfredonia: "Attesa una stangata tra acconti e conguagli, serve trasparenza"

A Manfredonia si accende la polemica sulla TARI 2026 e sulla gestione degli avvisi di pagamento già recapitati ai cittadini. Il coordinamento di Forza Manfredonia denuncia criticità nella programmazione tariffaria e parla di una possibile futura “stangata” per le famiglie.
Secondo il movimento, quanto inviato in queste settimane ai contribuenti sarebbe soltanto un acconto calcolato sulle tariffe precedenti, mentre il Comune non avrebbe ancora approvato in Consiglio comunale le tariffe definitive per il 2026.
“Attenzione all’inganno”, si legge nella nota, in cui si sostiene che il rinvio delle decisioni tariffarie possa preludere a un successivo aumento dei costi attraverso il saldo e conguaglio.
Forza Manfredonia critica inoltre la gestione del servizio rifiuti, evidenziando come, a fronte della puntualità nella riscossione degli avvisi, permangano criticità nella pulizia urbana e nel decoro cittadino, soprattutto nel periodo estivo.
Nel documento viene inoltre contestata la comunicazione istituzionale relativa al cosiddetto “Bonus Sociale”, ritenuto non una misura straordinaria dell’amministrazione ma un intervento previsto dalla normativa nazionale.
Il movimento parla di una situazione di disallineamento tra tasse pagate e qualità del servizio, sostenendo che i cittadini siano chiamati a sostenere costi elevati senza un adeguato ritorno in termini di efficienza.
Critiche vengono rivolte anche alle modalità di assistenza agli utenti: gli orari degli uffici dedicati ai chiarimenti sugli avvisi vengono definiti troppo limitati e difficilmente compatibili con le esigenze dei cittadini.
“È questo il Comune vicino ai cittadini?”, si chiede il coordinamento, che denuncia una gestione definita “a vista” e chiede maggiore trasparenza sul piano finanziario del servizio rifiuti.
Forza Manfredonia sollecita infine l’ampliamento degli orari di sportello e un chiarimento immediato sulle tariffe definitive della TARI 2026, chiedendo di evitare ulteriori incertezze e possibili aumenti futuri a carico dei contribuenti.
Lo riporta su Facebook, FORZA Manfredonia.
7 commenti su "TARI 2026, Forza Manfredonia: “Attesa una stangata tra acconti e conguagli, serve trasparenza”"
Che Dio vi stramaledica estorsori!
Uno spazzino in Siponto: spaparazzato sopra una panchina sotto i pini e tutto intorno immondizia che lo aspettava per essere raccolta… chissà se l’avrà fatto?
Andate al diavolo non vi pago un cazzo di niente e i bustoni di oggi con angurie e pesce li deposito sul lungomare!
Io non pago nessuno ACCONTO.
Quando arriverà il saldo, se ci saranno gli aumenti, non pagherò nemmeno quelli e lo prendono nel c….o tutti questi SANGUISUGHE….
Con si suol dire ..inc…con la vaselina..come vuole fare il barese sanguisuga prima di Natale un bel regalone!!🥒🥒🥒🥒
Aumentare ancora di più la Tari, dove abbiamo un paese SPORCO e dove soprattutto per essere svuotati i mastelli devi chiamare più volte nella speranza che ti rispondono!
Se chiedi al netturbino (qnd li vedi e soprattutto che lavorano) di togliere da vicino al cancello una busta (piccola binca) che qualche INCIVILE lascia a terra ti rispondono che non è competenza loro,loro devono raccogliere solo se sono giù dal marciapiedi e che per quel servizio è compito dei netturbini dell’indiferenziata che è passata e che non l’hanno raccolto!!
Assurdo Aumentare un servizio che VIENE PROFUMATAMENTE PAGATO dai cittadini e non viene servito come si deve !!! 😡😡
Commissario prefettizio!