Foggia: bomba fuori panificio in via Parisi, nessun ferito

Foggia – IL panificio “Il Mulino”, in via Nicola Parisi a Foggia, è stato oggetto di attentato dinamitardo che ha provocato ingenti danni alla struttura. Fortunatamente l’esplosione non ha portato nessun ferito. Il boato ha risvegliato gli abitanti del quartiere, scesi in strada per lo spavento.

La bomba ha divelto la serranda dell’esercizio commerciale al cui interno si stavano eseguendo dei lavori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri, polizia. Una unità del 118 ha soccorso una donna in gravidanza in stato d’ansia.

