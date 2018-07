Bari, via Capruzzi. Sgominata baby gang

. Uno studente universitario 19enne, residente in provincia, stava tranquillamente passeggiando lungo via Capruzzi, in attesa dell’autobus che, come ogni giorno, avrebbe dovuto riportarlo a casa. Non poteva immaginare che quattro ragazzini lo stavano osservando e che di li a poco sarebbe stato la loro vittima.

L’azione della baby gang è decisa quanto rapida. Nonostante la via sia affollata, il giovane viene aggredito con violenza e, dopo essere stato più volte colpito, viene derubato del cellulare e dell’orologio che aveva al polso.

Una anziana signora vede la scena ed inizia a chiamare aiuto e qualcuno segnala quanto sta accadendo al “112”, il numero di Pronto Intervento dell’Arma dei Carabinieri. La reazione di due equipaggi del Nucleo Radiomobile, che si trovavano già in zona, è stata immediata, rendendo vano anche il tentativo di fuga dei 4 giovanissimi aggressori.

Così, i quattro minorenni, sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso e, su disposizione del Magistrato di turno del Tribunale per i Minorenni di Bari, sono stati tradotti all’Istituto Fornelli, in attesa di giudizio. Per due di loro non è la prima “esperienza” con la Giustizia.