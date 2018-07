Cambio delle consegne al Lions Club Manfredonia Host

Di:

Nell’elegante cornice del salone delle feste del Regio Hotel Manfredi si è svolta, sabato 7 luglio, la cerimonia del “Passaggio delle consegne” del Lions Club Manfredonia Host, tra la presidente uscente, Carlotta Fatone, ed il nuovo presidente, Michele Roberti.

Alla presenza del Past Governatore Nicola Tricarico, del neo eletto Presidente della Prima Circoscrizione, Salvatore Guglielmi, e di numerosi officer distrettuali, la presidente uscente, Carlotta Fatone, ha delineato il bilancio consuntivo dell’anno appena trascorso, un anno significativo, essendo stato il 50° della vita del Club. Attraverso immagini è stato ripercorso l’iter di eventi e di impegni che ha costituito la “via” seguita dal Club per ridefinire in maniera incisiva il suo ruolo nel contesto territoriale e associativo. Dalle parole del discorso conclusivo è emerso l’impegno di tutti i soci, volto al servizio attivo e operante in vari ambiti: dalla formazione all’informazione, nonché al sussidio e al sostegno economico. “Dare uno sguardo al passato – ha ribadito la presidente uscente- è stato finalizzato, senza nostalgie di recuperi impossibili del tempo trascorso, a scandire le tappe di un percorso, di un filo rosso, che ha condotto al momentaneo punto di arrivo con un certo bagaglio di esperienze e risultati. Questo viene consegnato, testimone di una staffetta ideale, al prossimo presidente, che proseguirà verso importanti e sempre momentanei traguardi, in un percorso di crescita continua”.

Nel ringraziare per quanto svolto, il nuovo presidente, Michele Roberti, ha ribadito la continuità dell’impegno e delle iniziative fin qui svolte, nella consapevolezza dell’importanza della rete associativa e dell’apertura al territorio per una crescita umana e di Club.

Gli interventi del Past presidente di Zona, Giuseppe Pizzicoli e del neo eletto Presidente di Circoscrizione, Salvatore Guglielmi, hanno siglato l’importanza di quanto svolto e di quanto auspicato. Infine, i due presidenti, dando insieme il tocco di campana, hanno inteso rimarcare la continuità nell’alternanza, in amicizia, senza protagonismi, nell’unico comune intento del servizio.

Manfredonia, 13.07.2018

Servizio comunicazione Lions Club Manfredonia Host