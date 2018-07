Cessazione attività per 4 circoli privati e 1 bar nel Foggiano

Di:

Foggia. Per le attività sprovviste di autorizzazione ex art.88 T.U.L.P.S., rilasciato dal Questore come stabilito dal T.U.L.P.S. ( Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), il Questore di Foggia ha adottato complessivamente 8 provvedimenti di polizia di cessazione immediata attività, nei confronti di 4 circoli privati ed 1 bar, dei quali due circoli (Amici dello Sport e Amici di Carapelle) siti in Carapelle, due (circolo Jolly e Basic Club) a Ortanova e il Bar Pasha a Orta Nova, per i quali erano state elevate denunce penali e sanzioni amministrative dai militari del Comando Gruppo Guardia di Finanza di Foggia, per attività abusiva, e 3 agenzie di scommesse, in questo capoluogo ubicate in Via Pestalozzi, Via Calvanese e Via Fioritto.

Infine, a seguito della nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni ex art.88 T.U.L.P.S. in vigore da Marzo di quest’anno, per quanto attiene al rispetto delle distanze minime stabilite dalla Legge Regionale n.43/2013 da parte dell’Autorità di P.S., in base alla quale è necessario un nulla osta preventivo del Comune competente territorialmente, il Questore di Foggia ha rigettato due nuove istanze per l’apertura di agenzie di scommesse e giochi, una in questo Capoluogo ed una in Monte Sant’Angelo.