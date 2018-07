Di:

Socialismo Dauno: finalmente anche a Borgo Incoronata una nuova postazione 118

Borgo Incoronata ha una nuova postazione del 118. A comunicarlo, con soddisfazione, è Pino Lonigro unitamente al Segretario provinciale di Socialismo Dauno, Luigi Di Claudio.

L’istituzione del punto 118 è prevista nel disciplinare unico dei servizi, approvato con delibera del Direttore Generale dell’Asl di Foggia n.1016 del 29 giugno.

È sicuramente una buona notizia ed è un fatto positivo non solo per i residenti della Borgata ma per i tanti pellegrini che visitano il Santuario. Il 118 sarà un presidio sanitario anche a disposizione dei lavoratori dell’area industriale e dei dipendenti e clienti del centro commerciale distanti pochi chilometri dal Borgo. E le ambulanze potranno intervenire con immediatezza in autostrada, attraverso il nuovo casello “Area industriale di Foggia”.

Ora, affinché tutto si realizzi velocemente, occorre che l’Amministrazione comunale foggiana metta a disposizione dell’ASL locali idonei di sua proprietà, per ospitare la nascente postazione 118.

“Ci auguriamo che questo accada in tempi estremamente rapidi, per poter ‘mandare a regime’ un apparato di pronta assistenza sanitaria al servizio di questa parte importante del territorio dauno”, concludono Lonigro e Di Claudio.