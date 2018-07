Incontro tra A.C., Comitato Pro Ospedale Alto Tavoliere e D.G. ASL Foggia

Di:

Foggia. Si è svolto ieri l’annunciato incontro con la Direzione Generale della ASL Foggia, rappresentata dal Direttore Generale dr. Vito Piazzolla e dal Direttore Sanitario dr. Alessandro Scelsi. Erano presenti, oltre al Rappresentante Sindacale USB Antonio Russi, il Sindaco avv. Francesco Miglio, l’Assessore dr. Raffaele Fanelli ed il Presidente del Comitato Pro Ospedale Alto Tavoliere dott.ssa Arcangela De Vivo che hanno rappresentato al D.G. le problematiche che affliggono l’Ospedale Civile Teresa Masselli Mascia della nostra città e che interessano la vasta utenza del nostro Ospedale.

“E’ stato un colloquio molto cordiale – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – e devo subito ringraziare il dr. Piazzolla per l’immediata disponibilità ad incontrare la nostra delegazione ed affrontare i problemi posti alla sua attenzione. Abbiamo ricevuto ampia rassicurazioni che non vi è alcuna intenzione di declassare o depotenziare l’ospedale sanseverese. Purtroppo, ci ha detto il dr. Piazzolla, le criticità sono legate essenzialmente alla carenza di organico, un fattore che incide notevolmente sull’attività ospedaliera in tanti reparti.

Proprio nel tentativo di rimpolpare in maniera decisa la pianta organica del Masselli Mascia nei prossimi giorni saranno completate le procedure per comporre le commissioni concorsuali: presto, ha detto il dr. Piazzolla, ci saranno ben 14 concorsi che interesseranno l’Ospedale della nostra città, con gli ovvi benefici di ricaduta sul nostro tessuto sociale, sia sul piano occupazionale, sia per tutta l’utenza che potrà beneficiare dei servizi”.